Una marea gialla da Chivasso ai Torassi per il trekking “Dal Fiume al Borgo”

Graziata dalla pioggia la prima edizione del trekking “Dal Fiume al Borgo”.

Domenica 4 giugno, nonostante le previsioni meteo non inducessero per nulla all’ottimismo, nemmeno una goccia è caduta a Chivasso sulle teste degli oltre 200 partecipanti al trekking naturalistico e storico di 10 chilometri organizzato da Asd Hope Running Onlus e C.P.F. Torassese. Anzi, il sole ha accompagnato la marea gialla che, partita dal Parco fluviale del Sabiuné, è giunta fino in frazione Torassi, dove l’evento si è chiuso con un partecipatissimo aperitivo conviviale.

La Grande Panchina numero 270 posta sulla sponda sinistra del fiume Po, il Parco fluviale del Bricel, l’edificio di presa del canale Cavour, alcuni rami della Via Francigena e scorci caratteristici dei Torassi, tanti i luoghi toccati da questa camminata lenta, aperta a tutti, famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità, che ha scaldato il cuore di tutti i partecipanti e, soprattutto, degli organizzatori.

Solo chi ha provato ad organizzare manifestazioni di questo tipo sa cosa significa rimandare un evento di quindici giorni a causa del maltempo e poi restare fino all’ultimo con il naso all’insù nella speranza di poter vivere un pomeriggio all’insegna dell’amicizia e dello stare insieme, ma la snervante attesa è stata alla fine premiata e tutto si è potuto svolgere con il sorriso.

Valore aggiunto del trekking “Dal Fiume al Borgo” è stato senza alcun dubbio il contributo di Silvia Gallina, guida naturalistica delle Aree protette del Po piemontese, Giorgio Cena e Andrea Fluttero, presidenti rispettivamente del C.P.F. Torassese e dell’associazione Amici del Po di Chivasso, che hanno intrattenuto i partecipanti con interessantissime nozioni e cenni storici.

Emozionato a fine giornata lo stesso Giorgio Cena: “Non posso che essere soddisfatto per la riuscita della manifestazione. Erano previsti temporali, ma fortunatamente tutto si è svolto nel migliore dei modi. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a partire dalla Asd Hope Running Onlus, tutti gli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno sostenuti economicamente, i tanti partecipanti e tutti quello che a causa del rinvio di quindici giorni non hanno potuto, ma hanno comunque versato la quota di partecipazione. Quando associazioni differenti tra loro organizzano progetti insieme e hanno un fine comune, credendo fortemente nell’obiettivo da raggiungere, i risultati non possono che essere ottimi. Questo, per noi, è stato sicuramente un buon inizio”.

Dello stesso avviso Giovanni Mirabella, presidente della Hope Running: “Vedere più di 200 persone presenti alla prima edizione ripaga tutti gli sforzi e le preoccupazioni delle settimane passate. I ringraziamenti da fare sono davvero tanti, ma una menzione speciale voglio farla all’associazione Amici del Po di Chivasso sia per l’ospitalità che per la collaborazione. Abbiamo vissuto uno splendido pomeriggio insieme agli amici del C.P.F. Torassese ed ai tantissimi presenti. Non vediamo l’ora di viverne tanti altri perché fare rete tra associazioni è sempre più importante al giorno d’oggi e si possono fare grandi cose”.

Tutte le info relative alla Asd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.hoperunning.com

• Facebook: www.facebook.com/hoperunningchivasso

• Instagram: www.instagram.com/hope_running

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019