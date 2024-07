La melassa da narghilé finisce "in fumo": la Gdf sequestra 675 chili di contrabbando e arresta tre persone [VIDEO]

Continua la lotta delle forze dell'ordine al contrabbando di materiali e prodotti all'interno del nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda le sostanze destinate al consumo personale come la cosiddetta "melassa" che viene utilizzata per i narghilé.





Un prodotto assimilabile ai tabacchi, che sta vedendo un consumo in enorme espansione in questi ultimi mesi, in parallelo all'apertura di locali all'interno dei quali viene proposto questo tipo di prodotto. I cosiddetti "shisha bar".Nell'ultima operazione, le Fiamme gialle sono riusciti a intercettare e sequestrare prodotti in contrabbando per oltre 675 chili di melassa (per un valore di 48mila euro di accisa evasa), mentre sono tre le persone arrestate. Altre sette sono state denunciate.