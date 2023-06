AslTo3, Rocco Iero è il nuovo direttore del Recupero e Riabilitazione Territoriale

Nuovo arrivo al vertice della struttura complessa di Recupero e Riabilitazione Territoriale dell’AslTo3: il nuovo direttore è Rocco Iero, medico specialista in Medicina fisica e riabilitativa, precedentemente in servizio, dal 2000, presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L’attività professionale di Rocco Iero si è concentrata in particolare, negli anni, sul trattamento della spasticità e della distonia attraverso l’utilizzo della tossina botulinica, efficace nella cura di pazienti di tutte le età. La tossina botulinica è un importante strumento clinico per prevenire gli effetti negativi a lungo termine che questa sintomatologia può provocare, se inserita in un progetto riabilitativo individuale.





Nel corso della sua carriera, Rocco Iero ha inoltre maturato particolare esperienza nel trattamento clinico riabilitativo del paziente affetto da grave cerebrolesione acquisita, ad alta complessità e fragilità, da politrauma, da patologia ortopedica, da mielolesione, e di pazienti grandi ustionati e amputati sia in fase acuta che cronica.

La nomina del nuovo direttore, che ricopre dal 1° giugno il ruolo retto ad interim dal maggio 2022 da Donatella Grua, a cui va il ringraziamento della Direzione Generale dell’Azienda per il lavoro svolto, completa l’organizzazione dei servizi sanitari aziendali dell’area relativa al Recupero e Riabilitazione, che comprende anche una struttura di Recupero e riabilitazione ospedaliera, diretta da Rodolfo Odoni, direttore del Dipartimento interaziendale di continuità assistenziale.