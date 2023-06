L'oroscopo di Corinne: ecco cosa dicono le stelle

ARIETE : Piuttosto insofferenti non vi distinguerete certo per dolcezza e leggiadria mandando in più contesti a quel paese chi pretende l’impossibile, tallona insistentemente o reclama arbitrari privilegi. Per il resto dovete accontentarvi di ciò che passa il convento, sopperire ad un versamento, lenire un acciacco e inquadrare un soggetto bislacco. Sabato ottimale per lo shopping e domenica adattissima a rilassanti fuori porta. Stomaco importunato e stress alle stelle… TORO : Vivete appieno questo periodo valorizzando affetti sinceri, sfidando la fortuna, rompendo con chi “rompe”, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso orizzonti serbanti piacevoli innovazioni … Occhio però a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini, amore e transazioni dove non è da escludere una fregatura mentre un viaggio, se effettuato, vi entusiasmerà. Amica da contattare per un consiglio o un ritrovo.

GEMELLI : Sarete dubbiosi sulla sincerità di un tipo falsetto constatando più avanti di avere avuto perfettamente ragione… Per il resto la settimana vi vedrà impegnati in faccende dove quasi nessuno vi aiuta a far niente compresi soldini da sborsare, cosine da organizzare, contatti con enti sanitari, un invito o una discussione casalinga. Nel contempo qualcosa di carino vi ringalluzzirà. Controllate molto l’alimentazione e festeggiate un compleanno carico di sorprese. CANCRO : Il sestile di Giove protegge gli audaci… ragion per cui accantonate i timori e buttatevi nella mischia… L’estate sta per arrivare e con essa le mille idee da concretizzare, la voglia di vacanze e di quel riposo mentale di cui abbisognate. Con il partner non sono da escludere malintesi mentre in ambito confidenziale qualcheduno vi amareggerà. Da un figliolo giungeranno novità, vi ripiglierete da eventuali indisposizioni e combinerete, insieme ad altri, qualcosa di sfizioso!

LEONE : Peccando di distrazione dimenticherete facilmente scadenze o ricorrenze, tenderete a smarrire oggetti o, viaggiando con la testa tra le beate nuvolette, tribolerete a distinguere la sincerità dall’ipocrisia, pigliandovela nel frac. Le stelle finora sono state avare nel dispensare le proprie grazie ma presto illumineranno il sentiero procacciando dei sollazzi, intrallazzi, serate incantate, scorpacciate o ritrovi divertenti. Sabato e domenica evadete dalla routine. VERGINE : Si prevede un ritmo eccitante, innovatore, voluttuoso e carico di speranze che ipotizzavate spentesi sul braciere delle improbabilità… Invece, grazie ad un Giove munifico, chiuderete antipatiche parentesi per aprirne altre riscoprendo gioie quasi dimenticate, mentre se avete l’Ascendente in un segno d’acqua un successo sarà garantito! Nel contempo però le stramberie altrui vi irriteranno e un’amicizia si affievolirà. Domenica piacente.

BILANCIA : Gli astri, così belli e monelli, propinano una settimana variegata, stralunata, nel corso della quale meglio non prendere nulla alla leggera e posticipare eventuali decisioni. Qualcuno di voi tratterà con legali, assicuratori, dottori e una indisposizione non andrà trascurata! Calcolate pure delle bizze connesse a cellulare, computer, macchina o a un elettrodomestico in attesa di rimpiazzo nonché accordi da prendere per trascorrere il week end in maniera diversa.

SCORPIONE : Apparirete abbastanza accigliati, nervosi, intronati: ragion per cui converrebbe trattarvi con i guanti e lasciarvi stare nei momenti bigi… Occhio pure ad una donna dalla lingua tagliente, ad un uomo saputello e ad un posteriore elemento più furbo che bello… Insomma la prudenza non sarà mai eccessiva in qualsiasi settore al fine di non pagare lo scotto di una fiducia mal riposta. Movimento di quattrini, inviti o convocazioni tra venerdì e lunedì. Domenica festaiola. SAGITTARIO : Se appartenete al 1° o II° decano date poco per scontato e vivete alla giornata partendo dal presupposto che talune ingarbugliate matasse si sbroglieranno soltanto con l’aiuto di esperti e con l’ausilio del tempo… Fattibili pure dei comunicati strampalati, la risoluzione di un problema, dei soldi da versare, degli amici da ringraziare, dei soggetti da spronare, delle gioie e delle improvvisate. Un vecchio sogno oltretutto si sta per realizzare! Domenica mangereccia.

CAPRICORNO : Non siete pacifici e beati in quanto finita una rogna ne spunta una successiva atta a portarvi a sbuffare da mattino a sera. Eppure il buon Giove, in aspetto di trigono, consentirà di togliervi un mattoncino dallo stomachino, essere più positivi o sistemare una faccenda intricata. Un componente della famiglia additerà preoccupazioni, soffrirete di infiammazioni, nutrirete strane emozioni, riceverete buffe novelle e dovrete far quadrare dei conti che non tornano. ACQUARIO : Le impennate di un Marte avverso contribuiranno a testare la vostra pazienza, rendervi insofferenti, timorosi di non essere all’altezza di specifiche situazioni o di non riuscire a superare una prova… Ma rincuoratevi in quanto riuscirete perfettamente in un intento portando avanti un significativo progetto. Un congiunto, non godendo di forma eccelsa, abbisognerà di una visita medica. In ambito affettivo succederanno fatti strani… Week end da trascorrere al mare o in collina.

PESCI : Bello questo ultimo quarto di Luna che, formandosi il 10 giugno nel vostro segno zodiacale, permette di rimuovere situazioni stagnanti, dare un input alla quotidianità, migliorare, nel caso un acciacco importunasse, lo stato di salute, farvi rispettare da chi di voi si vuol approfittare, chiarire malintesi ed aggiustare vecchi sospesi… Una serata in compagnia risolleverà il morale a patto di non esagerare col bere e col mangiare! Simpatie nascenti per single e adolescenti.

Intingendo la penna nel calamaio della speranza scrivete i vostri sogni sul libro del cielo…