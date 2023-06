Moncalieri Solidale: 70 mila euro per combattere la povertà

Non lasciare indietro nessuno non è stato solo lo slogan lanciato dal sindaco Paolo Montagna durante la campagna elettorale del 2020, ma un impegno che la città di Moncalieri porta avanti ogni giorno con impegno e iniziative. Così il progetto "Moncalieri Solidale", ha trovato la sponda della Compagnia di San Paolo, che ha accettato di finanziare 70 mila euro per combattere la povertà.

Compagnia di San Paolo e associazioni del terzo settore

Lanciato nell’ambito del bando "Il bene x il bene", che vede capofila la Cooperativa Frassati in rete con altre realtà del terzo settore, l'Amministrazione e l’Unione dei Comuni, mette in campo una rete silenziosa, che quotidianamente tenta di alleviare le fatiche delle famiglie più fragili. Che sono ancora tante, anche adesso che il Covid non è più un'emergenza.

Migliorare il servizio e cercare nuovi volontari

Un sistema che ogni settimana già fornisce pacchi alimentari a centinaia di nuclei in difficoltà e che grazie a questa iniziativa punta a fare un salto di qualità, avviando una serie di azioni ulteriori e la ricerca di volontari, che incrementare il servizio ed offrire, nel contempo, qualche posto di lavoro grazie a un progetto che coinvolge oltre alla Cooperativa Frassati, anche Educazione Progetto, Carità Senza Frontiere, il gruppo Mio, Eufemia, Teatrulla e la Croce Rossa.

Recuperare le eccedenze alimentari dai mercati

"Vogliamo portare avanti un’azione di coordinamento ed efficientamento della rete territoriale della solidarietà alimentare, insieme ad azioni più dirette come le consegne a domicilio a nuclei in difficoltà, con il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati della città", spiega l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo.

Le consegne dei pasti saranno accompagnate da letture a domicilio, occasione di crescita culturale e sensibilizzazione, per cercare di intercettare le necessità sanitarie e fornire farmaci a chi ne ha bisogno. Per non lasciare indietro nessuno. Oggi, domani e dopodomani.