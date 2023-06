Carambola tra auto in via Quintino Sella: è l'ennesimo incidente nella medesima strada

Quarto incidente con la stessa dinamica sul cavalcavia di via Quintino Sella a Torino. Un'auto ha sbandato dopo aver preso una curva, probabilmente ad alta velocità: quel che è certo è che ha sbattuto contro alcune auto in sosta carambolando da un lato all'altro della carreggiata e ribaltandosi in mezzo alla strada.

Fortunatamente non sembra che il conducente dell'auto si rimasto ferito. Spazientiti, invece, i residenti della zona, che chiedono a gran voce l'intervento del Comune su un tratto di strada evidentemente pericoloso.