Incivili e 'furbetti dei rifiuti' ancora in azione a Moncalieri

La battaglia per sconfiggere vandali e incivili, purtroppo, è ancora lunga a Moncalieri (e non solo). Nonostante iniziative come "Ingombranti in piazza", per convincere a smaltire i rifiuti in modo corretto, continuano gli abbandoni indiscriminati e la scoperta di discariche a cielo aperto.

L'ultimo caso in Borgata Palera

L'ultimo caso si è registrato nei giorni scorsi in borgata Palera, dove i soliti ignoti hanno gettato cumuli di spazzatura di ogni genere, compreso un grosso fusto con all’interno dell’olio da motore. A denunciare l’accaduto è stato il circolo locale di Legambiente, che ha parlato di "crimine pubblico" per quanto scoperto in via Manfrinati. "Per chi non rispetta le regole del vivere civile in materia di abbandono rifiuti, si deve inasprire la risposta", è la richiesta che viene fatta.

Non bastano neppure multe e fototrappole

Ma, nonostante si possano rischiare multe fino a 10 mila euro, e che per l’individuazione dei trasgressori valgono anche il controllo da remoto o le registrazioni con telecamere sul territorio, le cosiddette fototrappole, questi episodi continuano a ripetersi. Per quanti vengono 'pizzicati ' dalle immagini e poi sanzionati dalla Polizia locale, ce ne sono almeno altrettanti che restano impuniti.

Incivili in azione anche nel parco giochi

I 'furbetti dei rifiuti', sono entrati in azione mentre il Covar con le associazioni ambientaliste organizzavano proprio 'Ingombranti in piazza', per spiegare come disfarsi in modo corretto di mobili, elettrodomestici piccoli e grandi ormai fine uso: ma per certi incivili ogni buona pratica appare inutile. Così come per coloro che, sempre a Moncalieri, hanno trasformato in un immondezzaio il parco giochi dietro la scuola Maina.