Balconi che cadono e erba alta in via Ternengo: scatta l'intervento di Atc

Erba tagliata, marciapiedi ripuliti e alcuni interventi di messa in sicurezza per gli edifici. Si muove qualcosa nel complesso Atc di via Ternengo 48-50, dove solo pochi giorni fa alcuni residenti avevano segnalato una lunga serie di criticità, tra cui un frammento di balcone caduto proprio vicino a un inquilino.

Come è cambiata la situazione