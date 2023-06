Nuovo polo dell'innovazione per Italgas: in corso Regina studi su metano e idrogeno. 35 milioni di investimenti

35 milioni di euro di investimenti, per ammodernare oltre 44mila metri quadri totali. È questo l'investimento di Italgas per trasformare la sede storica di corso Regina Margherita in un polo di innovazione del gruppo. Progettato da Giugiaro Architettura, nel nuovo campus di Vanchiglia dedicato alla ricerca lavoreranno a regime 250 persone impegnati in studi sulle prove dei materiali, sulla taratura degli strumenti e sullo sviluppo di nuovi skill digitali. Nei 14mila metri quadrati di laboratori verranno sviluppati studi su metano, biometano e idrogeno verde, contribuendo attivamente al processo di decarbonizzazione e di transizione ecologica.

Il cronoprogramma

I cantieri, come ha spiegato l'Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo, prenderanno il via appena il "Comune darà tutte le autorizzazioni". Il cronoprogramma dei lavori, ha aggiunto, prevede "due fasi distinte: entro il 2025 verranno riqualificati tutti gli edifici esistenti e le aree esterne, mentre nel 2026 sarà completato il nuovo hub" e valorizzati i due gasometri, strutture di archelogia industriale. "È in corso un processo - ha aggiunto Gallo - per brevettare un nuovo contatore compatibile con tutti i tipi di gas, che vedrà la luce già per la fine di quest'anno. Il Campus sarà anche un centro per la cybersecurity, per garantire la sicurezza delle nostra infrastrutture da attacchi esterni".

9mila mq di nuovo verde

Verranno poi creati oltre 9mila metri quadrati di nuovi spazi verdi, pari ad un +90%, nonché percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto prevede anche la realizzazione di 250 nuovi parcheggi, dotati di 30 punti di ricarica. L'intervento prevede la sostituzione di 250 metri del muro perimetrale su corso Farini con una recinzione, collegandola così visivamente con il quartiere. "Vogliamo far diventare Torino - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - un luogo di innovazione e ricerca: per noi è motivo di orgoglio lo faccia anche Italgas: in termini prospettici è una straordinaria opportunità di riqualificazione urbana".