Uber Eats chiude e i rider rischiano il posto di lavoro: sono 8000 in Italia. Giovedì assemblea a Torino

E' fissata per le 16,30 di giovedì 22 giugno - sotto la tettoia di Porta Palazzo - l'assemblea dei lavoratori indetta da SiCobas per protestare contro l'annunciata chiusura dell'attività di consegna a domicilio di UberEats, ufficializzata nei giorni scorsi.

In tutto il Paese sono circa 8000 i lavoratori che rischiano il posto di lavoro, con lo stop del 15 luglio. "Dopo l’entrata sul mercato italiano nel 2016 e la successiva indagine su caporalato e cottimo (che ha già portato a due condanne in via definitiva); dopo aver spremuto i lavoratori come limoni, Uber se ne va", dicono i sindacalisti.