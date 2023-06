Circoscrizione 5, "Invertite il senso di marcia in via Boccardo e in via Del Ridotto": così si alleggerisce il traffico di piazza Baldissera

Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione a firma del consigliere Simone Tosto, con la quale si impegnano Sindaco e Giunta Comunale a provvedere all’inversione dell’attuale senso di marcia su Via Giovanni Boccardo e quello su Via del Ridotto, nel tratto compreso fra Via Stradella e Via Chiesa della Salute, nella Circoscrizione 5.