Farmaci scaduti, anziani abbandonati e costretti a fare testamento, la Gdf scopre una rsa abusiva a Pecetto: due arresti

Nel corso delle indagini, i finanzieri della Compagnia Susa, anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno raccolto prove che testimoniano il comportamento delle persone indagate nei confronti di 14 anziani ospitati. Mancavano inoltre specifiche figure professionali, sociali e sanitarie (in particolare, infermieristiche), necessarie per la cura dei degenti, alcuni dei quali non autosufficienti. In un caso è stata, come accennato, è stata accertata la circonvenzione di un ultranovantenne finalizzata a ottenere denaro e beni immobili mediante la sottoscrizione di un testamento, poi sequestrato dalle forze dell'ordine.

A scoprire il vaso di pandora, la visita eseguita dalla Commissione UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) dell’ASL TO5: prima che arrivassero gli ispettori, gli indagati hanno prelevato dalla struttura due anziani ospiti, non autosufficienti, accompagnandoli presso il loro domicilio per fare in modo che non comparissero come degenti della struttura. In questo modo, infatti, sarebbe scattata la riqualificazione della comunità abitativa per anziani in una residenza sanitaria per anziani (rsa).