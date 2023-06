Giovedì 29 giugno alle ore 21, Ornella Muti e Pino Melfi Quartet in Racconti di cinema a Parco Dora Live 2023

Attraverso intermezzi musicali di brani internazionali del repertorio americano e noti brani di musica italiana interpretati dal Pino Melfi Quartet. L’attrice ripercorre la sua carriera e una serie di eventi che hanno segnato la sua vita, attraverso suoni e suggestioni che fanno da sfondo alla narrazione. A prendere forma una riflessione sul suo essere donna e sul mestiere di attrice. Un format introspettivo che scava nella coscienza dell’artista. Lei stessa racconta in numerose interviste come fu “Damiano Damiani a farmi cambiare nome, da Francesca Rivelli a Ornella Muti, un connubio che si rifà a due opere di Gabriele D’Annunzio: la Ornella della Figlia di Iorio e la Elena Muti del Piacere.” Il Pino Melfi Quartet spazierà dal jazz al latin passando per la musica italiana. È importante ridere ma anche fermarci e riflettere.

Tutto l’incasso sarà devoluto in beneficenza per il progetto Eureka di Casa Giglio, un social housing a Torino che, dal 2022, offre ospitalità e supporto alle famiglie dei bambini ricoverati presso qualsiasi reparto dell'ospedale Infantile Regina Margherita.

Per info: https://www.parcodoralive.it/