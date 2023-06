Congresso regionale Lega Piemonte, Bergesio: “Autonomia nel nostro dna”

A rappresentare il Cuneese al Congresso è intervenuto il Senatore Giorgio Maria Bergesio , Segretario Lega Cuneo. “Complimenti e buon lavoro a Riccardo Molinari , rieletto oggi segretario regionale della Lega in Piemonte, e a tutti i componenti del direttivo che lo affiancheranno nel mandato. Una riconferma meritatissima: Molinari svolge da tempo un eccellente lavoro sul territorio e sono sicuro che continuerà a farlo con la stessa dedizione, unità, serietà e passione. Grazie al nostro Segretario Federale Matteo Salvini che ci guida costantemente nell’attività politica è organizzativa con l’impegno e la dedizione quotidiana che lo contraddistinguono. E grazie e complimenti a tutti i militanti e ai segretari della provincia di Cuneo che oggi erano numerosissimi”, ha esordito Bergesio, che ha posto l’accento sul tesseramento ed ha anche ricordato i tanti provvedimenti portati avanti con il Governo di centrodestra, “dal recente Decreto Lavoro approvato giovedì in Senato e che grazie alla Lega prevede tra il resto il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, e l’abolizione, dal 1º gennaio 2024, dell’assistenzialismo del reddito di cittadinanza sostituito dall’assegno di inclusione destinato ai “non occupabili”.

Bergesio ha ricordato poi l’importante attività del Ministro Matteo Salvini per lo sblocco delle opere infrastrutturali: “In Provincia di Cuneo, dopo decenni di inattività della sinistra, siamo riusciti ad inaugurare il penultimo lotto dell’autostrada Asti-Cuneo e stanno proseguendo i lavori per l’ultimo, e finalmente siamo riusciti a sbloccare i lavori del tunnel del Tenda. Non ci siamo dimenticati delle enormi carenze della Strada statale 28, dell’autorizzazione alla tangenziale di Demonte, dei lavori per il rifacimento della tangenziale di Fossano e delle carenze ferroviarie”.