Salvini da Chivasso lancia la ricandidatura di Cirio: "Squadra che vince non si cambia"

Intervenendo a Chivasso, sul palco del congresso regionale della Lega, che ha confermato come segretario del Piemonte il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, il leader del Carroccio Matteo Salvini ha 'benedetto' la ricandidatura del governatore Alberto Cirio.

"Squadra che vince non si cambia"

“L’obiettivo è rivincere alla Regione Piemonte, la squadra che vince non si cambia, da Alberto Cirio a tutti i consiglieri che stanno lavorando bene. Quindi avanti nel segno della continuità”, ha spiegato Salvini, guardando addirittura ad un orizzonte ancora più lontano delle elezioni regionali del 2024. "Prima o poi bisogna anche vincere il Comune di Torino e dare un sindaco di centrodestra a questa città”.

"Governo durerà almeno 10 anni"

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è detto sicuro che l'attuale coalizione resterà a lungo alla guida del Paese: “Con questo governo scelto dagli italiani andremo avanti almeno 10 anni, costi quello che costi”, ha aggiunto. E sulle recenti vicende internazionali, ha dichiarato: “Russia? Ucraina? Mi chiedono per chi tifo, manco fossimo davanti a una partita di calcio. Io tifo per la pace, una pace equilibrata“.

Il gruppo regionale Lega Salvini Piemonte in serata si è congratulato, attraverso il capogruppo Alberto Preioni, con Riccardo Molinari per la sua riconferma a segretario del Piemonte. "Una acclamazione unitaria e senza divisioni che conferma la totale fiducia in una guida che, insieme a quella del leader Matteo Salvini, ha permesso alla Lega piemontese di raggiungere risultati mai tanto lusinghieri nella sua storia".