Il Mannarino espande la sua presenza a Torino con l'apertura della seconda bottega di quartiere in città

Il Mannarino cresce e inaugura un nuovo punto vendita a Torino portando, con la seconda apertura nel capoluogo piemontese, a quota dodici il numero di botteghe di quartiere. Dopo l’inaugurazione dello scorso dicembre in Via della Rocca 4, la nota insegna di macellerie specializzata in carne di qualità apre un nuovo locale - giovedì 29 giugno - in Via IV Marzo 12 B con un evento speciale che include musica dal vivo e “Mozzarella Live Show”. La serata sarà inoltre animata dalle melodie dei giovani cantautori indie di Torino e da una performance di Tarantella.

Il Mannarino è stato fondato nel 2019 da Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, con l'obiettivo di rendere omaggio alla tradizione della macelleria attraverso un'esperienza autentica e informale che richiami le botteghe di quartiere. Da Il Mannarino è infatti possibile acquistare prodotti di prima scelta mentre si chiacchiera con il proprio macellaio di fiducia, che dispensa preziosi consigli sulle migliori tecniche di cottura per ogni taglio di carne, come si faceva un tempo.

Il brand offre un'esperienza multicanale esclusiva che consente ai clienti di acquistare prodotti direttamente al banco della macelleria, gustare il proprio taglio di carne nella sala del ristorante o ordinare online la propria spesa.

“Dal 2019 ci dedichiamo a offrire un servizio autentico e genuino - affermano Gianmarco Venuto e Filippo Sironi, co-founder de Il Mannarino - dove la nostra filosofia è di valorizzare i prodotti locali e supportare i piccoli produttori per preservare le tradizioni e promuovere lo sviluppo delle comunità locali. Siamo entusiasti di poter espandere la nostra presenza in queste città e offrire ai nostri clienti un'esperienza ancora più completa”.

È per giovedì l’appuntamento per gustare le specialità tradizionali de Il Mannarino, come le bombette e le costate frollate, insieme alle ricette della nonna come polpette al pomodoro o il caciocavallo filante. Durante la serata sarà infatti possibile scoprire l’ampia offerta del brand, spaziando dai tradizionali Mondeghili alla Milanese ai succulenti arrosticini abruzzesi, il tutto servito in un ambiente accogliente e familiare con arredi artigianali e ceramiche pugliesi.

Il Mannarino ti invita alla grande festa inaugurale, aperta a tutti, che si terrà giovedì 29 giugno alle ore 19.30 presso la sede di Via IV Marzo 12 B a Torino. Non mancare!

Per maggiori informazioni e per prenotare, visita il sito: www.ilmannarino.it