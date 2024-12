Lo Russo: "A fine mandato soddisfatto se avremo fatto il 70% delle cose in cantiere"

I presenti

L'occasione è l'annuale bilancio della attività da parte del primo cittadino e della Giunta, che si è svolto questa mattina alle OGR. Sotto le volte delle Office Grandi Riparazioni erano riuniti come di consueto istituzioni e stakeholders del capoluogo, mentre per la prima volta sono state aperte le porte anche agli studenti delle Superiori.

"Bilancio positivo di tre anni"

Puntando al futuro, Lo Russo non nasconde la preoccupazione per la crisi dell'automotive, mentre è soddisfatto per "la grande crescita dell'aerospazio e della manifattura legata a questo settore, del turismo e degli eventi". Eletto sindaco il 18 ottobre 2021, il primo cittadino ha parlato di un "bilancio sostanzialmente positivo" di questi tre anni, partiti in "condizioni molto complesse dal punto di vista finanziario, con un Comune sull'orlo del commissariamento".