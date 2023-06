Nichelino, la Polizia locale sgombera alloggio Atc occupato abusivamente

Nella mattinata di oggi, martedì 27 giugno, la Polizia locale di Nichelino ha provveduto a denunciare ed eseguire lo sgombero di un alloggio Atc in via Pracavallo 62, occupato abusivamente. L'operazione è stata portata a termine assieme alla locale tenenza dei carabinieri.

Bolla (Atc): "Grazie alle forze dell'ordine"

Sul posto è intervenuto anche personale Atc insieme al fabbro che ha provveduto a sostituire la serratura e installare la porta blindata. “Ringrazio le forze dell’ordine – dichiara il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla - per questa operazione che permette di ripristinare la legalità e rimettere nel circuito delle regolari assegnazioni un alloggio occupato abusivamente. A Nichelino le occupazioni abusive sono attualmente 4 e pur non avendo dimensioni significative come nel capoluogo, il fenomeno non va naturalmente sottovalutato”.