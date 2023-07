Tragedia sfiorata sul Lungo Po Michelotti: enorme albero crolla sulla pista ciclopedonale

Attimi di vero terrore nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, sul Lungo Po Michelotti, dove il violento temporale che si è abbattuto sulla zona attorno alle 17 ha fatto crollare uno dei giganteschi alberi della zona.

Tragedia evitata per miracolo

La pianta è collassato a terra, spezzandosi di netto all'altezza di Casa Goffi. Attualmente il tronco occupa completamente la pista ciclopedonale ed è molto difficile per passanti e ciclisti aggirare l'ostacolo.

Solo un autentico colpo di fortuna ha evitato la tragedia: in quel momento, infatti, a casa della pioggia battente, sul tracciato non vi era nessuno. Si registrano quindi solo disagi ma non conseguenze fisiche per le persone, nessuno è rimasto coinvolto.