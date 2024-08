Accoltella al torace un ventenne in Borgo Vittoria: arrestato per tentato omicidio un 58enne

Arrestato un 58enne italiano per tentato omicidio. I fatti si sono verificati in Corso Grosseto nel quartiere “Borgo Vittoria”. L'uomo, al culmine di un violento litigio, nato per futili motivi, avrebbe sferrato un fendente al torace di un 21enne proveniente dal Nord Africa.



La vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, non è in pericolo di vita. Il presunto accoltellatore è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.