Online il nuovo portale di GEASS dedicato alle camere climatiche

“In ogni cosa che facciamo – afferma Guido Gedda, CEO dell’azienda – il nostro obiettivo è quello di creare valore per il cliente: è la nostra differenza, il motivo per cui i clienti ci scelgono e continuano, negli anni, a rivolgersi a noi. Desideriamo rafforzare le collaborazioni con fornitori internazionali, introdurre prodotti innovativi e fornire servizi in grado di semplificare l’attività e migliorare le performance dei nostri clienti e la collaborazione con Aralab si iscrive all’interno del nostro percorso continuo di ricerca e promozione dell’innovazione”.