Torna “Mestieropoli - Prova il tuo mestiere”: due giorni per scoprire il futuro professionale

La scelta del futuro comincia a scuola, e passa dall’esperienza diretta. È questo lo spirito di “Mestieropoli - Prova il tuo mestiere”, l’evento dedicato all’orientamento e alla scoperta delle professioni, giunto quest’anno alla quarta edizione.

L’appuntamento è per giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2025, dalle 9 alle 13, negli spazi del Bunker Torino in via Niccolò Paganini 0/200. L’iniziativa offrirà agli studenti delle scuole medie e ai loro insegnanti la possibilità di “mettersi alla prova”, sperimentando concretamente diversi mestieri attraverso laboratori, incontri e attività pratiche.

Un’occasione per scegliere consapevolmente

Mestieropoli nasce per aiutare ragazze e ragazzi a orientarsi nella scelta del percorso scolastico e lavorativo, promuovendo la conoscenza delle professioni artigianali, tecniche, creative e digitali. Nel corso delle due giornate, sarà possibile incontrare professionisti, formatori e rappresentanti di enti e realtà produttive del territorio, in un contesto dinamico e partecipativo.

Il seminario di apertura è in programma giovedì 6 novembre alle 10.30, con la partecipazione di istituzioni, scuole e operatori del mondo del lavoro.