Eventi | 31 ottobre 2025, 10:30

Da Prestofresco 100 Negozi Vincenti

Prestofresco festeggia il traguardo con un concorso che regala oltre 65.000 euro in buoni spesa. Fino al 23 novembre, ogni acquisto nei supermercati Prestofresco può trasformarsi in una vincita immediata o nel super premio finale da 10.000 euro

Come partecipare.
Basta una spesa minima di 15 euro in uno dei 100 punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Conservate lo scontrino, accedete al sito www.prestoevinci.it, caricate il documento e compilate il form con i dati personali. Il sistema instant win comunica subito l’eventuale vincita. Ogni scontrino vale una sola giocata, ma è possibile partecipare fino a due volte al giorno con ricevute diverse. L’elenco completo dei negozi è consultabile su prestofresco.it/punti-vendita.

 

I premi in palio
L’iniziativa mette in palio 11.100 buoni spesa, per un montepremi complessivo di 65.000 euro:

· 100 buoni da 50 euro

· 1.000 buoni da 10 euro

· 10.000 buoni da 5 euro
Tutti i buoni sono cumulabili, spendibili in qualsiasi punto vendita Prestofresco e validi fino al 28 febbraio 2026.

Il super premio finale
Tra tutti i partecipanti, anche tra chi non ha vinto con l’instant win, sarà estratto un unico super vincitore che riceverà un carnet di buoni spesa del valore totale di 10.000 euro. L’estrazione e la verbalizzazione delle vincite avverranno entro il 31 dicembre 2025.

Un grazie ai clienti
Con 100 Negozi Vincenti Prestofresco celebra il raggiungimento di cento punti vendita in Italia e ringrazia la clientela che ogni giorno sceglie la qualità e la convenienza della catena. Il concorso trasforma la spesa quotidiana in un’occasione di festa e di risparmio.

Per il regolamento completo e per parteciparewww.prestoevinci.it

