Processo vecchia gestione Salone del Libro, Fassino: "Sempre agito nel rispetto della legge"

"Ogni mio atto è stato compiuto del rispetto delle leggi per il bene del Salone del Libro e della città di Torino". Lo ha detto l'ex sindaco Piero Fassino al termine di una dichiarazione spontanea resa del corso del processo in cui è chiamato in causa insieme ad altre 17 persone per vicende risalenti all'epoca della vecchia gestione della kermesse libraria.

"Sono in politica da cinquant'anni - ha sottolineato l'attuale vicepresidente della Commissione difesa della Camera - e ho ricoperto tanti incarichi senza mai anteporre interessi di qualsiasi natura a quelli generali. Mi rammarica essere descritto da otto anni, all'interno di questo processo, come un uomo pubblico che non rispetta le leggi. Sono sempre stato corretto e trasparente".

Al pm Gianfranco Colace, che gli ha chiesto se rinuncerà alla prescrizione, ha risposto: "Valuterò con i miei avvocati", aggiungendo: "Mi auguro che lei chieda l'assoluzione".

"Se il Salone del libro continuò ad essere organizzato al Lingotto - ha detto ancora Fassino - non fu per privilegiare i francesi di Gl Events (la società proprietaria della struttura, ndr) ma per ragioni obiettive: soluzioni diverse non erano praticabili. Evidentemente non lo sono tuttora, visto che nel 2024 il Salone si terrà ancora al Lingotto".