Mirafiori, tra Green Campus e investimenti per il futuro i sindacati cercano alleato a Palazzo Civico: "Servono fatti concreti"

Qui entro il 2025 sarà operativo un "Green Campus" , il primo in Italia. Un luogo di lavoro collaborativo ad emissioni zero. Un nuovo edificio di 200mila mq circa per 10mila persone e risorse investite che dovrebbero essere comprese tra 150 e 200 milioni di euro.

Lazzi (Fiom Cgil): "Dichiarazioni che faticano a concretizzarsi"

La proposta

E per il futuro di Mirafiori, ma soprattutto di Stellantis in generale, Lazzi ha lanciato una proposta: "Bisogna individuare un luogo in cui un ristretto numero di rappresentati delle istituzioni, sindacati e della società si riunisca per avere un progetto preciso per l'industria dell'auto a Torino e su Mirafiori, che per metà inutilizzata. Un tavolo dove decidere cosa fare per incentivare Stellantis ad investire".