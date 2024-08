Si lussa una spalla durante il canyoning all'Orrido di Caprie: recuperata con elicottero una donna francese

Nel pomeriggio, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per persone che stavano praticando il canyoning, sport acquatico che consiste nella discesa di strette gole percorse da piccoli corsi d'acqua.



Mentre faceva questa attività durante la discesa della Forra di Caprie, intorno alle ore 14 una donna di nazionalità francese si è provocata una sospetta lussazione a una spalla.



Sul posto è stata inviata una squadra a terra che ha raggiunto il luogo dell'incidente e ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso a causa dell'entità del trauma subito dalla donna. Sopraggiunta l'eliambulanza che ha sbarcato l'equipe con il verricello in una zona complessa si è proceduto con una complessa stabilizzazione della paziente la quale provava forte dolore.



In seguito la donna è stata imbarcata sempre con il verricello e ospedalizzata con il supporto della squadra a terra.