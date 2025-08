“Il sindaco organizzi un incontro pubblico con noi su Acea”

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi, i sindacati chiedono un incontro pubblico al sindaco di Pinerolo Luca Salvai. Il tema è il futuro di Acea Pinerolese Industriale e le rispettive posizioni.

Cgil, Cisl e Uil hanno reagito oggi, con un comunicato, alle dichiarazioni del primo cittadino: “Prendiamo atto delle dichiarazioni del sindaco di Pinerolo, pur con qualche perplessità – scrivono –. Se nelle intenzioni del sindaco c’era, come dichiarato, la volontà precisa ‘di non alimentare l’ennesima inutile polemica estiva’ avrebbe potuto, almeno per cortesia istituzionale, nei 26 giorni intercorsi dal ricevimento della nostra lettera e l’uscita del nostro comunicato rispondere con quanto poi ha dichiarato su un comunicato pubblico”.

In questa nota, i sindacati sottolineano come “da un’attenta lettura del comunicato stampa, si evince che le dichiarazioni che il sindaco asserisce di non aver fatto sono state dallo stesso subito sostenute senza alcuna esitazione”. E si rendono disponibili: “a partecipare nel mese di settembre ad un incontro pubblico organizzato dal sindaco, dove potremo chiarire in tutta tranquillità le incomprensioni e le preoccupazioni scaturite, anche al fine di chiudere ogni polemica”.