Gruppi folcloristici dall'Ucraina e dalla Nuova Zelanda per un appuntamento tra musica e colore nelle Valli di Lanzo

Superata la pausa forzata dovuta alla pandemia, da martedì 11 a domenica 16 luglio nelle Valli di Lanzo e nel Ciriacese ritorna l’Incontro Internazionale di Folclore e Festival Itinerante, giunto all’ottava edizione e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino.

Lo spirito della manifestazione è duplice: far incontrare comunità provenienti da culture diverse e presentare spettacoli folcloristici di alto livello. Quest’anno sono in programma le esibizioni di due formazioni estere, oltre al Gruppo Folk-Corale Rododendro, che organizza l’evento. Gli ospiti saranno gli ucraini del Folk Group Perlynka e i neozelandesi del Cultural Group Maori Wheiao.





I GRUPPI PROTAGONISTI DELLA MANIFESTAZIONE

In occasione del cinquantesimo anno di attività, il Gruppo Folk-Corale Rododendro Valli di Lanzo ha ripreso ad organizzare il festival, anche per onorare la memoria del suo ex presidente e fondatore Giulio Giacchero, al quale è dedicata l’edizione 2023 della manifestazione. Fondato nel 1973 il Gruppo Folk-Corale Rododendro Valli di Lanzo si è dedicato alla ricerca e alla riproposta di aspetti della tradizione popolare come il canto, la danza, la musica e la teatralizzazione di momenti di vita particolarmente caratteristici. I costumi sono quelli tipici delle Valli di Lanzo: per danzare le corente gli uomini indossano la maglia “del bordo” della Val d’Ala e le donne il vestito di “ciosina” con la caratteristica cuffia in pizzo, mentre cantori e musicisti utilizzano abiti della tradizione contadina. Il gruppo è stato chiamato a partecipare ad importanti manifestazioni e a raduni folkloristici nazionali ed all’estero, in rappresentanza dell’Italia.

Il Folk Group Perlynka viene dalla città di Slavuta, in Ucraina, non lontano dal confine con la la Polonia. È stato fondato nel 1997 grazie al talento della direttrice artistica Maiia Saipel. L’orchestra del gruppo utilizza strumenti tradizionali ucraini e propone un repertorio che comprende danze, canti e suonate che riprendono momenti di vita della tradizione. I costumi sono fedelmente ispirati a quelli della regione di origine. Oltre ad essersi esibito nei principali festival di folklore in Ucraina, il gruppo è stato ospite di manifestazioni in Polonia, Bulgaria, Turchia, Repubblica Ceka, Croazia, Grecia, Bielorussia, Germania, Estonia, Slovenia e Macedonia.

Nella lingua dei Maori la parola Wheiao significa, nella sua forma più semplice, la luce del giorno, ovvero la creazione del mondo della luce. I membri del gruppo vivono a Kariotahi Beach ad Auckland, in quella che gli occidentali chiamano Nuova Zelanda e che per i Maori è Aotearoa. Ogni membro della formazione porta sulla scena mondiale le proprie abilità e conoscenze di Te Ao Maori, cioè del mondo Maori. Il gruppo promuove la comprensione culturale, invitando il pubblico a partecipare ad un’esperienza pratica. La vitalità, la passione, la forza e la forma atletica dei Maori entusiasma il pubblico in tutto il mondo, con canzoni, danze e tradizioni. Il gruppo Wheiao riflette l’energia del popolo Maori portando il pubblico in un viaggio di scoperta e celebrazione, traendo la sua forza da armonie a voce piena, coreografie dinamiche e un’appassionata interpretazione delle emozioni.

Tutti i dettagli della manifestazione sono consultabili nel sito Internet www.folkrododendro.com



IL CALENDARIO DEL FESTIVAL