Viabilità: chiuse la strada provinciale 460 t 01 del "Gran Paradiso" e la strada provinciale 8 “di Druento”

Sp 460 t 01 del "Gran Paradiso" dal 10 al 12 luglio a Cuorgné

Per lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione del viadotto al km. 1+300 nel Comune di Cuorgnè, lungo il tratto stradale della Sp 460 t 01 del "Gran Paradiso" è prevista la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli dalle ore 8.00 del 10 luglio alle ore 18,00 del 12 luglio 2023.

Sp 8 “di Druento” dal 7 al 20 luglio per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate

Per realizzare una nuova tubazione della rete del gas lungo la Sp 8 “di Druento” dal 16+580 al km 16+900 nel Comune di San Gillio sono necessarie limitazioni per il transito con limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato. In particolare è prvista la sospensione della circolazione ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dal 7 al 20 luglio 2023. È segnalato in loco il percorso alternativo consigliato ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate.