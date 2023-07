I parcheggi selvaggi scaldano gli animi della politica: la sinistra chiede più sanzioni, FdI politiche per usare meno l'auto

Le auto in doppia fila e i parcheggi selvaggi, oltre che temi relativi al codice stradale, infiammano anche il dibattito politico, specie quando si finisce sull'argomento multe.

"Servono sanzioni più severe, soprattutto per tutelare le fasce più deboli, bambini e anziani, dai comportamenti scorretti di chi infrange il codice della strada", ha tuonato la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena, prima firmataria di una mozione che chiede di inasprire le sanzioni per chi parcheggia in doppia fila o in divieto di sosta. Diena ha poi auspicato che Torino scelga convintamente la strada della riduzione dei limiti di velocità, con più zone 30, rendendo la "città a misura di persona e non a misura di auto".

La consigliera della sinistra ha ricordato le oltre 250 mila multe nell'ultimo anno, per questo ha chiesto di attivare una campagna di sensibilizzazione, oltre a intensificare i controlli: "Non vogliamo solo incentivare l'azione punitiva ma favorire l'educazione stradale". Non si sono fatte attendere le repliche da parte dei Radicali e da Fratelli d'Italia: "Capisco l'aspetto politico della proposta, consiglio però di informarsi sui dati della municipale prima di presentare queste mozioni. Non voglio sminuire la questione ma credo che dobbiamo partire da quello che i vigili possono fare e non da quello che devono fare", ha dichiarato l'esponente radicale Silvio Viale.