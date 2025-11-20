Incatenati nel bosco, senza cibo: salvati tre cani a Pramollo

Si trovavano a lato della mulattiera che porta da Pomeano a Rue, nei boschi di Pramollo. Erano incatenati a strozzo alle piante, senza cibo e acqua. Una situazione che andava avanti da 6 anni e che si è chiusa ieri, mercoledì 19 novembre, con il sequestro dei tre cani da parte dei carabinieri.

La situazione si è sbloccata grazie a una segnalazione alla Lav di Torino (Lega antivivisezione): “Siamo andati a verificare le condizioni degli animali e li abbiamo trovati magrissimi e spaventati – raccontano dall’associazione –. Quando hanno capito che eravamo lì per aiutarli, si sono fatti accarezzare”.

Il pastore caucaso mostrava un mantello sporco e aggrovigliato, irriconoscibile nella sua maestosità. Il maremmano, invece, aveva i segni profondi della catena al collo. Mentre il terzo, probabilmente un meticcio, era debilitato da fame e solitudine.

“Abbiamo raccolto delle voci di paese e pare che ci fossero anche altri cani incatenati, in passato, che sono stati vittima di aggressioni di lupi, senza potersi difendere” rivelano dalla Lav.

Dopo aver accertato le condizioni degli animali, sono stati chiamati i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente: hanno individuato il proprietario e sequestrato i cani. Sono stati condotti in un canile e Lav spera che qualcuno si faccia avanti, scrivendo all’indirizzo mail lav.torino@lav.it, per dar loro una nuova casa e una nuova famiglia.