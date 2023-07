Spesa e coupon: ecco le marche più ricercate per fare acquisti online

Fare la spesa online, attualmente, è un’abitudine che coinvolge circa il 12% degli italiani; sono moltissimi coloro che decidono di farsi arrivare, almeno una volta a settimana, i prodotti di cui necessitano per fare colazione, per preparare un pranzo al volo ma anche per organizzare una serata tra amici, direttamente a casa. Si tratta di un'abitudine che non solo fa risparmiare molto tempo ma consente anche di mettere da parte un po' di euro, ciò è possibile grazie all'utilizzo dei coupon. Questi ultimi si possono trovare in dei siti specifici che li raccolgono, così che, chiunque lo voglia, possa trovare quello del proprio marchio del cuore.

Come risparmiare sulla spesa con i coupon

I coupon sono un modo davvero smart per risparmiare e ottenere le medesime merci a un prezzo competitivo. Sono tantissimi i supermercati che hanno un sito dove fare la spesa online e per poter risparmiare è possibile utilizzare dei buoni sconto. Per sapere come usarli è possibile visitare il sito specializzato di Dealiry, che mette a disposizione un elenco marche con coupon , così da avere una panoramica chiara di quali sono i brand che accettano questi particolari buoni sconto.

Utilizzare i coupon è molto semplice, si tratta di stringhe di lettere e numeri che devono essere aggiunte all'atto del pagamento, in degli appositi spazi, che consentono di ottenere dei benefici. È importante individuare la data di scadenza della promozione e anche le condizioni, ad esempio se c'è un ordine minimo da fare o se si deve acquistare almeno un prodotto di una specifica categoria.

Con i coupon si possono avere vantaggi differenti: una percentuale di ribasso, un cashback, quindi il ritorno di una piccola parte della spesa sulla propria carta, la spedizione gratuita, una merce in omaggio e tanto altro. Sempre più italiani vengono conquistati dal mondo dei coupon ogni giorno in quanto è molto semplice trovarli, basta cercare sui siti giusti, in questo modo si riesce a mettere da parte anche consistenti cifre, che possono essere impiegate per organizzare vacanze, togliersi qualche sfizio e divertirsi con la propria famiglia e gli amici.

Quali sono le marche che permettono di acquistare prodotti con i coupon

Le marche che consentono di fare la spesa con i coupon sono tantissime, tra queste si annoverano sicuramente alcune tra le più conosciute, come Esselunga, Lidl, Carrefour, Penny Market e Coop, che permettono di selezionare i prodotti dal proprio sito e poi di farli giungere, in giornata o nella data selezionata, a casa propria. Ciò è possibile grazie ai tanti punti vendita presenti sul territorio, che possono coprire capillarmente ogni luogo.

Anche il famoso marketplace Amazon dà la possibilità di portare la spesa a domicilio con consegne molto veloci, selezionando la finestra di arrivo della merce. In tutti questi casi si possono sfruttare i coupon per risparmiare e portarsi a casa dei prodotti indispensabili in tutte le famiglie.

Chi è interessato a ottenere cibi con un prezzo scontato può usare i codici sconto anche su siti come Degusta Box, che propone ogni mese una scatola a sorpresa con alimenti nuovi che hanno un valore molto più alto del prezzo che si paga, oppure ci si può rivolgere ai delivery, come Glovo, Just Eat o Deliveroo, che consentono di avere un pasto pronto, direttamente a casa in una manciata di minuti, quando non si ha tempo di prepararlo, grazie agli efficienti driver disponibili a tutte le ore.

Sempre più marche ogni giorno decidono di mettere a disposizione dei propri utenti dei coupon, quindi, vale la pena monitorare costantemente i siti che, gratuitamente, li selezionano in base all'affidabilità e li riuniscono in un solo luogo, ciò fa perdere meno tempo nella ricerca e consente di sfruttare i codici nell'immediato.