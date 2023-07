Viù, il 14 luglio a Bertesseno sul palco Dimitri Porcu con "L'Amer du Sud"

Un reading si svolge solitamente in un’atmosfera intima e informale. C’è una platea – di solito non molto grande – in un luogo tranquillo come può essere la piazza di una piccola frazione in alta montagna. Durante la lettura o la recita, il pubblico ascolta attentamente, creando un’atmosfera di silenzio quasi rispettoso. E’ quanto accadrà nella serata di venerdì 14 luglio a Bertesseno, minuscola frazione di Viu’, Valli di Lanzo, a una manciata di chilometri dal centro di Torino. Sul palco Dimitri Porcu: voce, clarinetto, sassofono, melodica, scacciapensieri e strumenti vari. Thierry Renard e El Amaroui voci recitanti. Insieme, questi tre artisti creano un incontro poetico, musicale e linguistico che attraversa le frontiere culturali-linguistiche. L'Amer du Sud è un'esplorazione dell'anima umana, delle sue passioni, delle sue sofferenze, della sua ricerca di libertà. Attraverso le lingue italiana, francese e araba, il pubblico viene trasportato in un viaggio sonoro e sensoriale, in cui le parole si intrecciano e si fondono con le melodie e le improvvisazioni. Le canzoni e le poesie scelte per lo spettacolo sono un tributo al Mediterraneo e alla sua storia complessa, alle sue influenze culturali e alla sua bellezza maestosa. L'Amer du Sud invita il pubblico a riflettere sulle connessioni tra le diverse culture, a scoprire le affinità e le differenze che ci rendono unici. A celebrare la ricchezza della diversità umana. È un invito a lasciarsi trasportare dalle emozioni. A lasciare che la musica e le parole risuonino nell'anima, aprendo porte verso mondi nuovi e inesplorati.

Questo incontro poetico, musicale e linguistico è un omaggio all'arte come linguaggio universale, capace di superare le barriere e di unire le persone attraverso la bellezza e l'emozione. L'Amer du Sud è un'esperienza che tocca il cuore e l'anima, lasciando un segno indelebile nel viaggio di coloro che lo vivono