A Nichelino tutto pronto per la 12esima edizione della Festa del Libro e della Lettura

A Nichelino il conto alla rovescia sta per terminare. Da martedì 29 aprile parte un mese intero di eventi per la 12esima edizione della Festa del Libro e della Lettura. Tantissimi appuntamenti in programma, alcuni dei quali rientrano anche nel programma del Salone Internazionale del Libro OFF.

Tutti gli appuntamenti in programma

Martedì 29 aprile ore 18:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Inaugurazione della Festa del Libro e della Lettura. In collaborazione con SPI-CGIL

Presentazione di un ricettario e rinfresco di prodotti tipici dal mondo realizzati dalle allieve straniere e le insegnanti volontarie del corso di italiano del progetto “Se non sai non sei”.

Lunedì 5 maggio ore 18:00 – Comitato di Quartiere Oltrestazione – via Gozzano 29

Gabriella Mosso presenta “Lascia che parlino”. In collaborazione con Uni3

Un amore contrastato a causa di una faida familiare, una giovane donna che non si dà per vinta e decide di proseguire per la sua strada.

Mercoledì 7 maggio ore 21:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Alfredo De Marinis presenta “Liberati! Esprimiti. Senza colpa e senza paura”

Guida pratica per migliorare la comunicazione, superare blocchi e paure, esprimersi con libertà e costruire relazioni sane, evitando conflitti e favorendo il confronto.

In occasione della Giornata della Salute e del Benessere promossa dall’Istituto Erasmo da Rotterdam.

Mercoledì 7 maggio ore 21:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Ernesto Chiabotto presenta “Sottovoce. Tutto sotto” e “I Buonanima”. A cura di Circolo degli Autori e Amici del Cammello

Un’esplorazione di ombre e luce del Piemonte. Sottovoce: crimini e misteri sussurrati tra Torino e le valli. I Buonanima: il ritorno pacifico dei defunti in un paesino degli anni ’60, tra diffidenza e riscoperta della vita.

Giovedì 8 maggio ore 21:00 – Sala Mattei, Palazzo Comunale – piazza Di Vittorio 1

La parola dei “vinti”. Narrazioni proletarie di ieri e di oggi. A cura della Scuola di formazione politica e Amici del Cammello

Partendo dalla prima traduzione italiana di Lavori di Georges Navel (1945) e dal film Manodopera (2022) di Alain Ughetto, una riflessione su come le storie di lavoro e migrazione tra Italia e Francia trovino oggi nuove forme per ridare voce a quello che Nuto Revelli chiamava il “mondo dei vinti”.

Venerdì 9 maggio ore 18:30 – Informagiovani – via Galimberti 3

Enrica Deandrea presenta “Le avventure di nonna Nina”. In collaborazione con Treno della Memoria

Dall’infanzia ai duri anni della Seconda Guerra Mondiale fino al trasferimento a Nichelino: Cristina Tealdi, Nonna Nina, ha annotato i ricordi per preservarli dalla fragilità della memoria. Quei bloc-notes, rimasti a lungo nascosti, diventano oggi un racconto vivo e pulsante, trascritto con amore dalla nipote Enrica.

Sabato 10 maggio ore 16:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Indovina il significato delle parole. A cura di Amici dell’Arpino ODV

Quiz a squadre su Kahoot: un gioco coinvolgente per divertirsi insieme e mettere alla prova la conoscenza del lessico italiano!

Mercoledì 14 maggio ore 18:30 – Centro “Nicola Grosa” – via Galimberti 3

Premio Letterario Angelino Riggio “Scrivo per la mia Città” – 1ª edizione. A cura di Amici del Cammello

Dedicato alla memoria di Angelino Riggio, ex Sindaco di Nichelino, scrittore e fondatore dell’Ass. “Amici del Cammello”. Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado di Nichelino.

Venerdì 16 maggio ore 15:00 – Circolo Polesani nel Mondo – via Vespucci 27

La stella sulla Mole. A cura di Uni3 e di Amici dell’Arpino ODV

Daniela Rissone racconta la storia della stella posta in cima alla Mole Antonelliana. Per l’occasione sarà proiettato il raro filmato “La stella verso il cielo”.

Sabato 17 maggio ore 11:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Cristina Cassar Scalia presenta “Delitto di benvenuto”

Sta per arrivare il nuovo attesissimo romanzo. Un altro caso intricato tra segreti e tensioni. Un delitto carico di mistero.

Sabato 17 maggio ore 17:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Giulia Provera presenta la “Testardaggine dell’acqua”. A cura di Circolo della Poesia “Nando Lentini” e Amici del Cammello

Un viaggio poetico che esplora la solitudine e l’incomunicabilità, temi centrali nell’opera dell’autrice. Con uno stile intimista, la raccolta riflette sulla difficoltà di comprendere l’essenza dell’essere umano e il ruolo della poesia in questo processo di ricerca.

Domenica 18 maggio ore 17:00 – Informagiovani – via Galimberti 3

Roberto Colombo presenta “Riquelme. Román e la casa del padre”. In collaborazione con Garrincha Edizioni

Un talento solo parzialmente sbocciato in Europa, un campione in Sudamerica ma soprattutto un idolo, un’icona, una leggenda per il popolo del Boca Juniors: parliamo di Juan Román Riquelme. E lo facciamo grazie al romanzo del giornalista e scrittore torinese Roberto Colombo, uno dei massimi esperti di calcio argentino in Italia.

Lunedì 19 maggio ore 18:00 – Open Factory – via del Castello 15

Piero Marrazzo presenta “Storia senza eroi”. In collaborazione con Uni3

Il racconto di come la vicenda privata di un uomo si trasforma in politica e diventa vicenda al servizio di un’intera comunità.

Giovedì 22 maggio ore 17:30 – Café Artisti – via Torino 69

Speed-date letterario. A cura della Biblioteca civica G. Arpino

Un aperitivo per grandi amanti… della lettura! Un’occasione per fare conoscenze interessanti, scoprire nuovi titoli e condividere la passione per la lettura. Iscrizione obbligatoria.

Venerdì 23 maggio ore 18:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Bruno Pasquero e Eleonora Galluzzo presentano “Il doppio” e “L’altra Stella”. A cura di Circolo degli Autori e Amici del Cammello

Due romanzi che esplorano il tema del doppio e la complessità dell’animo umano. Da un mistero contemporaneo ambientato a Torino, al confronto con un’entità enigmatica che rivela le nostre ombre più profonde.

Sabato 24 maggio ore 14:00 – Comitato di Quartiere Kennedy – piazza Madre Teresa di Calcutta

La Biblioteca Vivente. A cura di Amici dell’Arpino ODV

Uno spazio di incontro dove le persone diventano ‘libri viventi’, condividendo le proprie esperienze personali e abbattendo stereotipi e pregiudizi attraverso il dialogo. Celebrazione 10 anni di attività di Amici dell’Arpino ODV

Lunedì 26 maggio ore 21:00 – Libreria Il Cammello – via Stupinigi 4

Petali di Poesia in festa. A cura di Circolo della Poesia “Nando Lentini” e Amici del Cammello

Serata conclusiva della stagione poetica: in onore di maggio, mese di fioritura, i poeti con i loro versi dipingono il tramonto di emozioni e colori poetici. Una celebrazione della primavera come rinascita spirituale, affettiva ed emotiva.

Martedì 27 maggio ore 18:00 – Biblioteca civica G. Arpino – via A. Azzolina 4

Antonella Manduca presenta “Il nascondiglio perfetto”. In collaborazione con Libreria Giunti al Punto Nichelino

Eventi e circostanze accaduti a distanza di trent’anni si intrecciano casualmente in una doppia linea temporale in un giallo a metà tra lo psicologico e il noir.