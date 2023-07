Turismo, Torino cresce e azzera la cassa integrazione. Vale oltre la metà del Piemonte: "Ma c'è molto ancora da esplorare"

Una lunga onda che cresce, dalle Olimpiadi del 2006 in poi, pur con l'inciampo (generalizzato) della pandemia. Il turismo torinese gode di ottima salute e lo dimostra con i numeri, presentati nell'ambito dell'indagine congiunturale dell'Unione Industriali di Torino.

Si contano - tra aziende del settore ricettivo (alloggio e ristorazione), congressuale (fiere, convegni, eventi), agenzie di viaggio e tour operator - quasi 11mila imprese, che occupano circa 45mila addetti e producono un fatturato di 6,2 miliardi di euro.

E' torinese più di metà del turismo del Piemonte Nella nostra provincia si realizza il 51,9% del fatturato turistico del Piemonte e il 3% del fatturato turistico italiano. Negli ultimi 10 anni, il fatturato in termini reali dell’area torinese è cresciuto in misura maggiore rispetto al Piemonte nel suo complesso e all’Italia, registrando un incremento del 10%, superiore al 9,3% nazionale e al 5,4% regionale. Secondo i dati recentemente diffusi dalla Regione Piemonte, gli arrivi e i pernottamenti di turisti registrati nei primi 5 mesi del 2023 sono in aumento, rispettivamente, del 14% e 11% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le previsioni delle nostre aziende per il terzo trimestre 2023 sono stabilmente positive, con saldi ottimisti/pessimisti in linea con le precedenti rilevazioni.

Il 33,4% delle imprese piemontesi si attende un aumento dell’occupazione, contro il 5,6% che si attende una diminuzione (saldo +27,8%). Stesso trend per i livelli di attività, con il 44,4% delle rispondenti che prevede un aumento e l’11,1% che si prepara a una riduzione (saldo +33,3%) e per i nuovi ordini, con attese di aumento per il 38,9% delle imprese e riduzione per 5,6% (saldo +33,3%). Bene l’export, con un saldo del +7,0%.

Il ricorso alla cassa integrazione, aumentato durante il periodo pandemico, è tornato a zero. Il tasso di utilizzo delle risorse resta su livelli storicamente assai elevati (74%). Il 35,3% delle rispondenti ha programmi di investimento di un certo rilievo, una percentuale superiore alla media del terziario piemontese. Contrariamente a quanto avviene in altri settori, il carnet ordini del comparto turistico ha una composizione sbilanciata sul breve periodo, con il 29,4% delle aziende che ha visibilità di un mese o al massimo per 3 mesi, il 17,6% che ha ordini per 3-6 mesi e il 23,5% per oltre 6 mesi.

“I numeri del turismo torinese e piemontese registrano tendenzialmente una costante positività a partire dagli anni successivi alle Olimpiadi 2006 - escludendo, ovviamente, la parentesi pandemica, a cui è comunque seguita una rapida ripresa - e come operatori non possiamo lamentarci - dice Federico De Giuli, presidente Gruppo Turistico e Alberghiero - Unione Industriali Torino -. Oggi osserviamo un dato congiunturale che conferma una tendenza ormai strutturale e svincolata dalle azioni puntuali: pur restando essenziali gli investimenti in eventi culturali e sportivi vecchi e nuovi, così com’è preziosa la ricaduta turistica di contenuti consolidati quali le settimane dell’arte contemporanea, il settore avverte l’esigenza di ragionare più sul lungo periodo.

"C'è ancora molto da esplorare" "Nonostante i buoni risultati ottenuti - aggiunge De Giuli -, aree ancora da esplorare appaiono quelle relative al peso e al potenziale per l’economia del Piemonte di maggiori investimenti in internazionalizzazione e infrastrutture turistiche. Inoltre, è opportuno individuare obiettivi chiari ed espliciti di tipo qualitativo e quantitativo, stimolando di conseguenza sistemi di misurazione delle performance maggiormente efficaci".