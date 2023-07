A Pessione, il primo incontro tra il Gruppo Imprese Chieresi e il sindaco Lo Russo

Il Sindaco Stefano Lo Russo ha incontrato il GIC, Gruppo Imprese Chiederese, a Pessione.

All’incontro, al quale era presente la maggior parte del sistema produttivo e industriale del territorio chierese, oltre agli enti come il CNA, il CIOFS Piemonte, la Fondazione di comunità chierese, erano presenti i Sindaci di Chieri, Alessandro Sicchiero accompagnato dall’assessora Elena Comollo, di Riva presso Chieri Lodovico Gilio.

Il focus era incentrato sulla competitività del territorio chierese lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo.

Il GIC Gruppo Imprese Chieresi continua a perseguire il suo obiettivo: far luce e portar consapevolezza, a tutti i livelli istituzionali, sul tessuto produttivo e sui gap di competitività del territorio 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀𝗲.

È questa la richiesta che il 𝗚𝗜𝗖 (𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀𝗶) ha rivolto al sindaco della Città Metropolitana 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗟𝗼 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗼, il coordinatore e futuro Presidente dell’Associazione GIC Gruppo Imprese Chieresi, 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗞𝗮𝗳𝗮𝗶𝗲 ha invitato il sindaco metropolitano a favorire la rinascita di un polo industriale produttivo e attrattivo nel Chierese.

Tra i primi step da intraprendere: realizzare un accesso autostradale nella frazione Masio di Poirino (- traffico pesante e inquinamento sulle direttive Santena-Poirino e Santena-Chieri + sicurezza stradale e produttività per le imprese); portare a termine il progetto della gronda Est (collegamento con A4 – non a tang. Est); raddoppiare la linea ferroviaria Chieri-Trofarello 4. Collegare il Chierese a Torino con una linea metropolitana o un adeguato e continuativo servizio di trasporto pubblico; trasporto intermodale: collegamento tra i principali snodi (stazioni ferroviarie e fermate/capolinea bus) con le aree industriali.

Ma sul tavolo ci sono anche il completamento della bretella di Pessione e l'adeguamento del ponte sulla ferrovia, una formazione ad hoc per i giovani, e tanti altri temi.

Gli imprenditori del GIC, per voce del coordinatore Dario Kafaie, hanno l’obbiettivo di portare all’attenzione di Regione e della Città Metropolitana le criticità del territorio, relative alla logistica delle merci, all’intermodalità territoriale e la mobilità delle persone. "L’annoso problema del TPL e della tema della mobilità in generale del chierese costringe le imprese e i loro lavoratori ha dei costi che incidono sulla produttività dell’economia chierese. Un altro tabù da eliminare è quello della Metro, considerando che l’area a nord di Torino è servita da tangenziali e metro, si deve dotare il chierese di un’infrastruttura capace di migliorare la logistica delle merci e la mobilità dellepersone anche in ottica ambientale".