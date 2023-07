Come gestire più facilmente un condominio

Amministrare un condominio si rivela spesso un compito ostico, con le numerose responsabilità da gestire e le svariate richieste da soddisfare. In questi casi, implementare un programma per la gestione di condomini può rappresentare una soluzione efficace per tutti gli amministratori che desiderano comunicare meglio e in modo più puntuale con i condomini e i fornitori.

Scopriamo tutte le caratteristiche e i benefici di DettoFatto, il programma per la gestione di condomini di ultima generazione che sta rivoluzionando il mondo dell’amministrazione.

DettoFatto: il programma per la gestione di condomini

Gli amministratori vengono sottoposti ogni giorno a richieste di informazioni, segnalazioni di guasti, lamentele o dispute tra i condomini stessi. La gestione di queste problematiche richiede tempo, pazienza e capacità di risolvere i problemi in modo equo e professionale: proprio per questo è nato DettoFatto, il programma per la gestione di condomini capace di semplificare il lavoro degli amministratori e liberarli dalla stressante frenesia quotidiana.

Il software unisce l'assistente virtuale e l'intelligenza artificiale: grazie ad un sistema moderno e immediato, è possibile collaborare in modo più efficace con i condomini, gli amministratori e i fornitori. Le comunicazioni vengono veicolate in modo rapido e semplice, facilitando la risoluzione delle problematiche condominiali.

Questo aiutante robotico innovativo si occupa di rispondere automaticamente alle richieste dei condomini o dei fornitori al posto dell’amministratore, mantenendolo costantemente aggiornato su tutte le attività svolte. Grazie alla sua intelligenza artificiale avanzata, il software riesce a fornire ai condomini riscontri immediati e puntuali, mentre il professionista può gestire le richieste in modo proficuo e senza stress.

Come funziona DettoFatto

DettoFatto è molto più di un semplice programma per la gestione di condomini: è uno strumento completo, che offre agli amministratori di condominio un modo funzionale per gestire le attività quotidiane, migliorando l'organizzazione, la comunicazione e la produttività.

Una delle principali funzionalità del software riguarda l'archivio, organizzato e personalizzabile, che consente agli amministratori di tenere traccia di documenti, attività e comunicazioni condominiali. In questo modo, è possibile reperire facilmente le informazioni necessarie e risparmiare tempo prezioso.

DettoFatto permette anche di comunicare in modo rapido ed efficiente con i condomini, gli operatori e i collaboratori. Grazie al suo sistema di messaggistica interno, il programma consente di automatizzare o gestire manualmente le comunicazioni, a seconda delle esigenze. Inoltre, è possibile creare sotto gruppi per facilitare lo scambio di notizie tra specifici gruppi di persone, come i consiglieri, i portieri o gli addetti alle pulizie.

Il programma offre anche un sistema di integrazione con i principali software di contabilità condominiale, al fine di rendere l’attività amministrativa ancora più semplice e performante.

Implementando DettoFatto nella gestione dei condomini, gli amministratori evitano di utilizzare strumenti o applicazioni differenti per gestire segnalazioni, documenti, comunicazioni e attività di manutenzione . Questo programma rappresenta quindi una soluzione completa che semplifica la gestione delle attività quotidiane, consentendo agli amministratori di dedicarsi a questioni più urgenti.

I benefici di un’amministrazione condominiale efficiente

Lo scambio di informazioni con i condomini viene generalmente gestito attraverso email, messaggi vocali, telefonate e notifiche su WhatsApp. Tutto questo può complicare notevolmente il lavoro dell’amministratore, che rischia di perdersi tra le varie comunicazioni e dimenticare le azioni da intraprendere, causando ritardi e confusione.

Implementando un programma per la gestione di condomini come DettoFatto:

gli amministratori possono offrire un riscontro rapido e soddisfacente a coloro che presentano richieste e segnalazioni. Ciò permette di ottimizzare le tempistiche e di rispondere in modo tempestivo alle esigenze degli inquilini del condominio, garantendo un servizio di alto livello;

i condomini possono apprezzare la tempestività delle risposte e si sentono coinvolti e ascoltati. Tutto questo contribuisce a migliorare il rapporto con l'amministratore e creare un clima di fiducia e soddisfazione reciproca ;

gli amministratori possono ricoprire il proprio ruolo in modo più sereno e professionale, garantendo un ambiente condominiale più armonioso e appagante per tutti. Inoltre, la gestione ottimizzata delle comunicazioni, delle attività e delle pratiche burocratiche riduce il rischio di tralasciare importanti dettagli e di essere percepiti come latitanti o assenti.

In definitiva, DettoFatto semplifica e automatizza le attività che richiedono più tempo ed energie, liberando gli amministratori dalla frenesia del lavoro e consentendo loro di dedicarsi a compiti più strategici e alla costruzione di relazioni positive con i condomini.