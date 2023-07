Il giardino fantasma di via Carso: l'area verde ritrovo di senza fissa dimora e snobbata dai residenti

In Borgo San Paolo, dietro corso Trapani, si trova un enorme giardino pubblico che da anni non riesce a trovare pace. Si tratta del giardino di via Carso, una grande area verde che a più riprese viene utilizzata come dormitorio dai senzatetto o ritrovo dai tossicodipendenti. L'area è di difficile gestione ma dall'ampio potenziale grazie al molto verde presente, i tavolini, i giochi per bambini e la tranquillità della posizione.

Purtroppo per questi motivi il giardino non è molto frequentato e i residenti preferiscono il vicino e funzionale Parco Ruffini. Quello di via Carso è così diventato un grande parco fantasma, in attesa di una riqualificazione che non si sa se mai ci sarà.

A maggio il giardino è stato oggetto di un'interpellanza del consigliere circoscrizionale Stefano Bolognesi, che ne ha denunciato un utilizzo come dormitorio a cielo aperto. Tra i problemi, i senzatetto che in caso di pioggia erano costretti a rifugiarsi nei porticati dei palazzi di corso Trapani, sporcandoli anche con rifiuti ed escrementi.

Ora il giardino è impraticabile anche a causa dell'erba altissima, che attende di essere tagliata dopo le settimane di pioggia dei mesi scorsi. Katia Ballone, la coordinatrice della VI commissione di circoscrizione, quella che si occupa del verde, ha annunciato che nelle prossime settimane la manutenzione toccherà anche il giardino di via Carso visto che i lavori stanno procedendo regolarmente.

Oltre alla manutenzione ordinaria, però, non sono previsti interventi di riqualificazione che risolvano stabilmente la situazione, nonostante le raccolte firme dei residenti negli anni passati. A volte alcuni camper si stabiliscono nel parcheggio antistante, spesso quando viene sgomberato il Parco Ruffini, come notato dal consigliere Bolognesi.

I clochard vengono regolarmente segnalati ai servizi sociali della Città che, quando possibile, se ne prendono carico. Al momento, infatti, è presente solo un senza fissa dimora che è conosciuto dai residenti e non è fonte di problemi.

A monte, anche un problema di costruzione che in passato ha obbligato la demolizione di alcune strutture e la formazione di avvallamenti nel terreno. La somma di questi problemi ha reso negli anni questo giardino dall'alto potenziale poco frequentato. "Deve essere riqualificato" ha commentato Bolognesi che, già nel 2014, aveva avviato una raccolta firme per chiedere, insieme ai residenti, una soluzione a questi problemi.