90° anniversario Mauto: una mostra di modelli iconici a cielo aperto

In occasione del 90esimo anniversario del Mauto, IAAD. attiva la propria community e organizza in collaborazione con la 7° edizione di Raduno di Stile una mostra a cielo aperto, davanti alla sede del Museo dell’Automobile di Torino in corso Unità d’Italia 40.

Venerdì 21 luglio, dalle 17.30 alle 19, saranno esposti oltre 40 modelli iconici del design automobilistico presentati dai progettisti del car design dei principali centri stile italiani e internazionali presenti sul territorio.

Per celebrare l’anniversario, sarà donata al Mauto un’opera d’arte unica, realizzata a mano in Italia da #Anterarte e IAAD. su un parafango di una supercar: “EFFea, omaggio alla vitalità e alla creatività”, il risultato di un viaggio in un mondo di colori, immaginando di attraversare l’arcobaleno per raccogliere gocce dai toni vivaci e trattenerle sul metallo. Lo sfondo giallo, colore di Modena, è un tributo alla solarità di Mariella Mengozzi, prima donna alla guida del Museo nazionale dell’Automobile dal 2018, prematuramente scomparsa. Le linee tracciate richiamano quelle della mano e rappresentano le carriere professionali. Alcune si incrociano, altre sono distanti o parallele, ma sono tutte accomunate dal senso di appartenenza al magico mondo dell’automobile. I colori e le linee corrono secondo il senso di marcia, lasciando allo spettatore la curiosità di inseguire le campiture cromatiche per trovare una continuità nei flussi aerodinamici e trasformarle in sensazioni personali. L’opera sarà firmata dai designer di Raduno di Stile.

La community IAAD., in collaborazione con F.O.R.M.A - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus - coinvolgerà inoltre i bimbi del Regina Margherita nei festeggiamenti con una giornata di laboratori creativi in reparto condotti da un gruppo di volontari tra docenti e designers. Tra le attività proposte: racconti sul design, storytelling attraverso video e immagini, laboratori di disegno su tessuto e carta. Le attività sono organizzate in collaborazione con il Mauto che a sua volta offrirà una visita guidata gratuita ad un gruppo di pazienti in cura all'Infantile e con CARIOCA, che metterà a disposizione i materiali per i laboratori e alcuni premi per i bimbi.