Accoltella il marito dopo un litigio, arrestata 55enne per tentato omicidio

Dopo l'ennesimo litigio ha colpito il marito con un coltello, ferendolo. Protagonista una donna di 55 anni, che nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, è stata arrestata per tentato omicidio dagli agenti delle volanti della polizia intervenuti in un appartamento nel quartiere di Mirafiori Nord.

Il ferito in ospedale non in gravi condizioni

Secondo una prima ricostruzione la donna, che non sarebbe nuova a episodi violenti e aggressivi nei confronti dell'uomo, ha impugnato un coltello da cucina e ha sferrato un fendente, ferendolo all'altezza della clavicola. Il marito è stato trasportato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

A Settimo anziano marito aggredisce la moglie

Un pensionato 83enne ha aggredito la moglie a colpi di mannaia, in un alloggio a Settimo Torinese. L'uomo, che soffre di demenza senile, ha colpito la moglie, 78enne, con l'arnese da cucina provocandole ferite in diverse parti del corpo.

Ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco, la donna se la caverà con un mese di prognosi. Il pensionato, invece, viste le sue condizioni di salute, è stato denunciato dai carabinieri di Settimo per tentato omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite sulla quale stanno cercando di fare luce i militari dell'Arma.