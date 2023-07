Occupazione, torna con la sua seconda edizione la Fiera del lavoro in Val di Susa

In vista della seconda edizione della Fiera del Lavoro Val di Susa, che si terrà il prossimo 28 settembre a Bussoleno, l'Unione Montana Valle Susa, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, invita le aziende del territorio che sono impegnate nella ricerca di personale a presenziare in fiera con uno spazio dedicato ai colloqui.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto un importante afflusso di partecipanti e un elevato numero di connessioni professionali raggiunte, la Fiera del Lavoro Val di Susa si conferma come un evento di grande rilevanza per la comunità locale. La prima edizione, tenutasi il 30 settembre 2022, ha offerto a candidati e aziende un’occasione per incontrarsi e condividere informazioni sulle opportunità professionali disponibili nel territorio. La Fiera rappresenta quindi un’occasione preziosa d’incontro tra domanda e offerta, portando in un unico luogo agenzie per il lavoro, enti di formazione, servizi pubblici per l’impiego e aziende.