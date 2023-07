Torino più vicina a New York: Lo Russo a scuola di amministrazione da Bloomberg

Torino sempre più vicina a New York. Il sindaco Stefano Lo Russo è tra i 40 primi cittadini di tutto il mondo selezionati dalla Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, che ha l'obiettivo di fornire agli amministratori strumenti utili per affrontare le sfide delle città e migliorare la qualità della vita dei loro abitanti. Un programma intensivo di formazione e gestione sviluppato della Business School della prestigiosa università americana di Harvard.

Amsterdam, Los Angeles e Torino

Lanciato nel 2017, il programma ha coinvolto in tutto 275 sindaci provenienti da oltre 470 città nel mondo. L’edizione 2023 vede, per la prima volta, la partecipazione di città italiane con Torino e Verona. In elenco figurano anche Amsterdam, Berna, Calgary, Cape Town, Fortaleza, Los Angeles fino a Wellington in Nuova Zelanda.

Bloomberg: "I sindaci non si tirano indietro davanti alle sfide"

"Sono presenti - commenta Lo Russo - città molto importanti: è un'occasione irripetibile per mettere Torino all’interno di una rete internazionale solida e di grande livello". L’iniziativa è frutto dell’impegno della fondazione filantropica Bloomberg, fondata da Michael Bloomberg, per 12 anni sindaco della Grande Mela. "La classe di quest'anno presenta un gruppo internazionale e diversificato di sindaci che stanno cambiando le loro città e il mondo, e siamo lieti di riunirli tutti a New York - dichiara Michael Bloomberg - I sindaci non si tirano indietro di fronte alle sfide più urgenti in questo momento: dalla povertà, al cambiamento climatico, alla sicurezza pubblica" conclude.