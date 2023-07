Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 23 luglio

MOSTRE ED EVENTI



90 ANNI MAUTO

Fino a domenica 23 luglio

Dopo l’inaugurazione della mostra “Una storia al futuro”, prende il via la grande festa per i 90 anni del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile: da sabato 15 a domenica 23 luglio un ampio programma di eventi diffusi nei luoghi simbolo della città, cui le istituzioni culturali partecipano con talk, proiezioni, laboratori didattici, esposizioni e molto altro.

Info: http://www.museoauto.com/programma-eventi/

DOROTHEA LANGE. RACCONTI DI VITA E DI LAVORO

Fino all'8 ottobre

La pelle bruciata dal sole, i vestiti logori, lo sguardo perso nella tristezza, nella preoccupazione, ma anche nella determinazione di andare avanti per i figli. Potrebbe essere la descrizione di una qualsiasi migrante dei giorni nostri, ma stiamo parlando della Madre Migrante fotografata nel 1936 da Dorothea Lange, ai tempi delle terribili Dust Bowl, le tempeste di sabbia che avevano desertificato milioni di chilometri di terreni agricoli degli Stati Uniti. Lo scatto che ha reso immortale Florence Leona Christine Thompson e la sua fotografa è esposto alla mostra “Dorothea Lange. Racconti di vita e lavoro” che apre a Camera. Insieme a questa toccante immagine, sono raccolte oltre 200 fotografie che ripercorrono la carriera della fotografa concentrandosi in particolare sugli anni Trenta e Quaranta, picco assoluto della sua attività, periodo nel quale documenta gli eventi epocali che hanno modificato l’assetto economico e sociale degli Stati Uniti.

Info: https://camera.to

R.ESTATE AL PARCO

Fino al 30 luglio

Proseguono fino al 30 luglio gli appuntamenti di “R.Estate al Parco Porporati”, realizzato da Bis Eventi in collaborazione con Società Le Serre e con il patrocinio del Comune di Grugliasco. La rassegna si svolge nel lato sud del Parco Porporati a Grugliasco, all’ingresso di via Tiziano Lanza. Un’area verde dove poter trovare un po' di fresco e relax di giorno e momenti di condivisione e divertimento la sera, uno spazio rivolto a tutti e che sta conquistando grandi e piccini in un’atmosfera amichevole e familiare. Tutti i giorni dalle 11 infatti sarà possibile intrattenersi nella zona solarium, o semplicemente gustare un pranzo o uno spuntino tra quelli proposti dai chioschi. Oppure rilassarsi nell'area di prato libero, sempre attigua al lato sud del parco, dove ci si potrà organizzare liberamente con cuscini e coperte per godere dell’estate in libertà e partecipare agli eventi in programma.

Info: www.restatealparco.it



EFFETTO NOTTE

Fino al 6 agosto, ore 22

La Cavallerizza Reale si trasforma in sala cinematografica. Nel cortile della Manica del Mosca sarà infatti allestita Effetto Notte, l’Arena estiva del Museo Nazionale del Cinema, un vero e proprio cinema all’aperto che conta 400 posti e che prosegue idealmente l’attività della sala Tre del Cinema Massimo. Una programmazione alle ore 22 con i grandi classici della storia del cinema, senza soluzione di continuità rispetto alla sala tradizionale, così da non interrompere l’offerta di cinema destinata a cinefili e appassionati torinesi, ma pensando anche ai turisti che potranno godere dei film in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle proiezioni si affianca un interessante calendario di eventi pomeridiani e preserali, tutti a ingresso libero, e punto food&beverage aperto tutti i giorni dalle 18 fino al termine delle proiezioni. L'appuntamento per questa settimana è mercoledì 19 luglio Cantando sotto la pioggia di Gene Kelly/ Stanley Donen (Usa 1952, 103’, v.o. sott. it.); giovedì 20 luglio I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway (Gran Bretagna 1982, 108’, v.o. sott. it.); venerdì 21 luglio PJ Harvey - A Dog Called Money di Seamus Murphy (Irlanda/Gran Bretagna 2019, 94’, v.o. sott. it.); sabato 22 luglio La donna del fiume - Suzhou River di Lu Ye (Cina 2000, 83’, v.o. sott. it.); domenica 23 luglio. Il naso di Andrey Khrzhanovskiy (Russia 2020, 89’, v.o. sott. it.).

Info: https://www.cinemamassimotorino.it/



CONCERTI



VOLPIANO, NOTTI D'ESTATE

Sabato 22 luglio, ore 19

Per «Notti d’Estate 2023», a Volpiano in piazza XXV Aprile, sabato 22 luglio dalle 19 è in programma una serata di musica live con cinque esibizioni; si comincia con il rap e l’hip hop di Minez, Kil.Led & Nebru e M31 A Star, a seguire il tributo a Loredana Bertè di Banda Clandestina e I SottoScala con rock italiano e internazionale.



IMBARKINO

Fino al 7 agosto, ore 21

"ImbarKino” la rassegna di cinema all’aperto nel Parco del Valentino dell’omonimo locale Imbarchino torna per l’estate fino al 7 agosto, tutte le domeniche, per trasformare il pratone dell’anfiteatro naturale antistante il fiume, in una sala cinematografica open-air sotto le stelle. Il grande schermo rivolto verso il prato ospita storie, personaggi e visioni di sei pellicole d’autore per una stagione di grande cinema. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, a eccezione di Martin Eden, proiettato in lingua italiana con sottotitoli in inglese. L’appuntamento per il pubblico è alle ore 21. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. Questa domenica l'appuntamento è con La Donna elettrica di Benedikt Erlingsso.

Info: bit.ly/ImbarKino_2022

FESTIVAL

PARCO DORA LIVE

Giovedì 20 luglio, ore 21

L'energia di Paolo, vero “animale da palcoscenico”, regista e interprete di Rido perché ti amo, il suo l’ottavo lungometraggio nelle sale da pochissimi giorni, prende il via giovedì 20 luglio sul palco di Parco Dora Live 2023. Un vero e proprio One man show quello di Paolo Ruffini and friends che non può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento. Uno spettacolo presentato e condotto da Paolo Ruffini con la partecipazione dei Senso D’Oppio dalla comicità satirica che parte dalla deformazione della realtà con l’esasperazione del linguaggio tipica della televisione. Con Laura Magni attrice comica, brillante conduttrice, narratrice e affabulatrice. Ultima ma non ultima la bravissima Federica Ferrero, rivelazione di Zelig 2022, con la sua immancabile Chat delle mamme. Un varietà dalla comicità esilarante, con un approccio all’insegna della leggerezza. Una ricetta che unisce il cult al contemporaneo. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Durante la serata sarà esposto il progetto Eureka di Giglio Odv (Casa Giglio), da parte della Direttrice Costanza Saporita.

Info: https://www.parcodoralive.it/

TEATRO

REGIO – PASSAGGI D'ESTATE

Fino al 22 luglio, otto concerti con l’Orchestra, i Solisti del Regio Ensemble e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. In particolare, martedì 18 I Solisti vengono accompagnati al pianoforte dal maestro Giulio Laguzzi in un programma dal sapore mitteleuropeo, godibile, di forte impatto e con slanci ricercati. Giovedì 20 e sabato 22 torna sul podio Riccardo Bisatti: in programma l’Ouverture da “Le nozze di Figaro” di Mozart, la Sinfonia in sol maggiore n. 88 di Haydn e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36 di Beethoven.

Info: Corte d'Onore di Palazzo Reale, piazza Castello, www.teatroregio.torino.it