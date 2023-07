Nuova terapia intensiva al Maria Vittoria. Cirio: "Queste opere sono l'eredità del covid"

"Non è pensabile che in questo arco di tempo non si facciano interventi di manutenzione", così ha commentato il presidente della Regione Alberto Cirio l'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva del Maria Vittoria di Torino.

Il vecchio ospedale, nonostante le discussioni dell'ultimo anno, verrà infatti ricostruito nella zona di Torino nord-ovest ma nel frattempo sono stati ultimati gli interventi di messa a nuovo della sede attuale di Corso Tassoni.

Tra gli interventi, sono stati ampliati gli spazi e separata la terapia intensiva da quella semi intensiva, che era stata inaugurata già a gennaio 2022. Sono stati completamente rinnovati gli impianti elettrici e dell'aria e i nuovi posti letto possono essere isolati singolarmente o a gruppi, per una maggiore prontezza ed elasticità di fronte a eventuali eventi inattesi come la scorsa pandemia di covid. La luce è naturale, per migliorare i cicli sonno veglia dei pazienti, fatto importante in terapia intensiva.

"È fondamentale continuare a ritenere importante la sanità pubblica in questo paese e dimostrare che la Regione ci crede - ha dichiarato Cirio - Queste sono opere che vengono realizzate con l'esperienza del covid, è una sorta di sua eredità. Stiamo parallelamente andando avanti con la nuova realizzazione ospedaliera nell'area di Torino nord, l'area è già stata individuata e saranno pubblicati i bandi di assegnazione. Di concerto col Comune abbiamo individuato l'area e lavoriamo per realizzare i nuovi ospedali di cui questa città e questa Regione hanno bisogno. Finché non succede questo spazio va utilizzato e deve essere al meglio. Per la costruzione di un ospedale bisogna mettere in conto 7, 8, 9 anni di costruzione e non è possibile pensare che in questo arco di tempo non si facciamo interventi di manutenzione".