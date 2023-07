Confindustria Canavese: Ambra Michela riconfermata presidente del Gruppo Giovani imprenditori

Ambra Michela è stata riconfermata presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese nel corso dell’Assemblea del Gruppo che si è svolta martedì 18 luglio, presso la sede di Confindustria Canavese.

Classe 1993, Ambra Michela è Marketing Manager e Consigliere del CdA dell’azienda di famiglia, la Emmevi MV Spa di Cuceglio, specializzata nella produzione e commercializzazione di tappeti multiuso e passatoie.

Durante l’Assemblea è stato anche rinnovato il Consiglio direttivo del Gruppo. Ad affiancare la presidente nel corso del suo mandato saranno i consiglieri Ilaria Data (Data Officine Snc) e Lorenzo Vignono (Sertec Engineering Consulting Srl) e i vice presidenti Umberto Cavaletto (Cavaletto Mario SpA) e Umberto Coen (Caffemania Srl).

La presidente crede molto nei valori dei quali si fanno portatori i giovani imprenditori di Confindustria. Nella sua relazione ha ricordato il suo percorso in Confindustria Canavese iniziato nel 2019 e ha dichiarato che per lei è un grande onore essere stata chiamata a rappresentare per altri due anni i giovani imprenditori del Canavese. Ha citato l’orgoglio di appartenere a un gruppo di giovani ambiziosi, determinati e desiderosi di contaminazione, che dimostrano in ogni loro azione grande entusiasmo, dedizione e profondo impeto creativo. Ha sottolineato quanto il gruppo sia costantemente impegnato ad ampliare le esperienze condivise e a creare nuove collaborazioni in un viaggio caratterizzato da profonda serietà e responsabilità ma anche da gioia e spensieratezza proprie delle giovani generazioni. Un gruppo sempre più compatto ed energico che ha promosso molti interessanti progetti negli ultimi due anni e che ha già in cantiere svariate altre attività.

Ambra Michela ha poi spronato i colleghi giovani imprenditori “a essere sempre attivi non soltanto all’interno delle proprie aziende, ma anche verso il territorio al fine di renderlo sempre più attrattivo facendo leva sui punti di forza di cui è dotato e cercando di riconoscere e rafforzare i suoi punti di debolezza” e ha lanciato un invito agli altri membri del Gruppo a lavorare per fare in modo che aumenti sempre più il numero dei giovani imprenditori che scelgono di associarsi: ciò contribuirebbe a rendere ancora più forte la spinta innovativa e divulgativa che scaturisce da tale importante organismo confindustriale.