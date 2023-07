Ottimismo, 1inch Network, VC Spectra: quale criptovaluta è più redditizia?

Data l'attuale volatilità del settore degli asset digitali, gli investitori stanno speculando sulle criptovalute che potrebbero essere i token più performanti di luglio. Tre criptovalute principali hanno attirato l'attenzione degli investitori: Optimism (OP), 1inch Network (1INCH) e VC Spectra (SPCT). Sebbene tutti e tre i token stiano mostrando forti segnali positivi, il sentimento del mercato è particolarmente positivo nei confronti di VC Spectra (SPCT), che ha un'utilità e una sostenibilità esemplari nel mondo reale..

L'ottimismo (OP) continua l'impressionante rally di giugno nonostante il rallentamento della crescita a luglio

Mentre Optimism (OP) ha iniziato il 2023 con alcune impressionanti impennate di prezzo, il token si è raffreddato negli ultimi mesi. Tuttavia, Optimism (OP) ha registrato un'impennata intorno alla metà di giugno, con un aumento di quasi il 40%, e il token OP ha continuato il suo rally fino alla metà di luglio, nonostante un recente calo del momentum.

L'aumento del prezzo si è verificato poco dopo il recente aggiornamento Bedrock di Optimism (OP). L'aggiornamento di Bedrock è stato implementato per ridurre i tempi di conferma dei depositi del 90% e aumentare così l'usabilità della catena. Oltre all'impennata del prezzo, anche il numero di transazioni è aumentato su Optimism (OP) nella settimana successiva all'aggiornamento Bedrock.

Attualmente, Optimism (OP) è scambiata a 1,46 dollari, con un aumento del 20% nell'ultima settimana. Grazie alla forte ripresa di Optimism (OP) dopo il calo di inizio luglio, gli investitori rialzisti sono fiduciosi che Optimism (OP) possa chiudere l'anno a 2,1 dollari. Al contrario, gli investitori ribassisti prevedono che Optimism (OP) possa scendere a 1,2 dollari prima della fine dell'anno.

Il volume degli scambi giornalieri di 1inch Network (1INCH) sale a mezzo miliardo

Negli ultimi giorni, 1inch Network (1INCH) ha registrato un forte aumento dell'attività. Attualmente, 1inch Network (1INCH) è scambiata a 0,36 dollari, con un aumento del 27% rispetto a un mese fa. Gli investitori sono sorpresi da questa improvvisa performance, perché 1inch Network (1INCH) è stata in gran parte tranquilla negli ultimi mesi.

Oltre alle impennate dei prezzi, anche il volume giornaliero degli scambi di 1INCH è in aumento. Solo poche settimane fa, il volume di scambi giornalieri di 1inch Network (1INCH) era inferiore a 10 milioni di dollari. Tuttavia, il volume di scambi giornalieri di 1inch Network (1INCH) è aumentato gradualmente dalla seconda settimana di luglio e ha raggiunto oltre 600 milioni di dollari il 17 luglio, segnando un aumento di oltre il 5000%.

Detto questo, gli investitori non sono del tutto sicuri del motivo esatto che sta alla base dell'attuale corsa al rialzo di 1inch Network. Alcuni hanno ipotizzato che le tendenze mostrate da 1inch Network (1INCH) facciano parte delle conseguenze della sconfitta della SEC contro Ripple (XRP). La sentenza favorevole del giudice ha rinnovato l'interesse degli investitori per il mercato delle criptovalute nel suo complesso, e questo include token come 1inch Network (1INCH).

VC Spectra (SPCT): Hedge Fund basato su Blockchain creato per massimizzare le opportunità di investimento

Trovare grandi opportunità di investimento nel mercato delle criptovalute è un compito difficile. Gli investitori sono ostacolati dalla mancanza di trasparenza e da strumenti di gestione del rischio inadeguati. Gli investitori che desiderano evitare queste sfide dovrebbero prendere in seria considerazione VC Spectra (SPCT), un hedge fund di criptovalute specializzato nella ricerca di investimenti in blockchain a basso rischio e ad alto rendimento. Il team che sta dietro a VC Spectra (SPCT) è composto da venture capitalist e tecnologi esperti che si concentrano sulla ricerca di opportunità di investimento emergenti nel mercato delle criptovalute.

La piattaforma è progettata in modo tale che anche gli investitori inesperti senza precedenti esperienze di mercato possano investire con fiducia nella tecnologia blockchain. VC Spectra (SPCT) premia gli investitori con l'accesso a progetti esclusivi pre-ICO. Inoltre, gli investitori riceveranno diritti di voto, dividendi trimestrali e riacquisti, che potranno essere reinvestiti in altri progetti blockchain per aumentare i profitti.

La popolarità di VC Spectra (SPCT) è in rapida ascesa. Il progetto ha già raccolto 2,4 milioni di dollari in vendite private e seed. Ora, VC Spectra (SPCT) è nella fase 1 della sua prevendita pubblica. Il suo prezzo attuale è di 0,008 dollari, ma si prevede un aumento del 37,5% che lo porterà a 0,011 dollari quando VC Spectra (SPCT) passerà alla fase 2 della sua prevendita pubblica.

