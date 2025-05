Fake news e competenze digitali: pronti a partire due corsi gratuiti di Vol.To

I Punti di Facilitazione Digitale di San Mauro Torinese e Gassino Torinese, coordinati dal Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A., propongono due nuovi percorsi formativi gratuiti dedicati alla cittadinanza, per promuovere l’uso consapevole delle tecnologie e rafforzare le competenze digitali di base. Gli incontri si terranno tra maggio e giugno 2025 nelle sedi dei due comuni, entrambe parte della rete dei punti digitali attivati sul territorio.

Il primo ciclo, intitolato “InformaTo - Fake News”, ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti per orientarsi nel complesso panorama dell’informazione digitale. L’iniziativa si concentra sull’analisi critica delle notizie, aiutando i partecipanti a riconoscere le fake news attraverso esempi pratici ed esercitazioni mirate. I formatori guideranno i partecipanti nel distinguere tra fonti attendibili e contenuti ingannevoli, analizzando le principali tecniche di disinformazione e manipolazione mediatica. Il corso si svolgerà il 12 maggio 2025 a San Mauro Torinese e il 15 maggio 2025 a Gassino Torinese, con orario 10:00-12:30.

A seguire, il secondo percorso formativo, “L’Abc del Pc”, si rivolge a chi desidera acquisire le competenze digitali fondamentali per l’utilizzo del computer e dei principali strumenti informatici. Pensato per chi parte da zero o ha una conoscenza molto basilare, il corso prevede spiegazioni semplici e attività pratiche per familiarizzare con il sistema operativo, la gestione dei file, la navigazione in rete e l’uso delle applicazioni più comuni. Una formazione di base indispensabile per affrontare con maggiore sicurezza le sfide quotidiane del mondo digitale. Gli incontri sono previsti per il 5 giugno 2025 a Gassino Torinese e il 9 giugno 2025 a San Mauro Torinese, sempre dalle 10:00 alle 12:30.

Entrambe le iniziative sono gratuite, con iscrizione obbligatoria. Per partecipare è possibile contattare il numero 351 9287400 o scrivere a digitale@volontariato.torino.it.

Queste attività si inseriscono nel più ampio progetto di Vol.To ETS volto a favorire l’inclusione digitale e a rafforzare le competenze della cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Un’opportunità per accrescere la consapevolezza critica e le abilità informatiche, elementi sempre più indispensabili nella società contemporanea.

I punti digitali sono spazi dedicati all’orientamento e alla formazione digitale, nati per offrire supporto gratuito ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie, nella navigazione online e nell’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Un presidio di prossimità pensato per ridurre il divario digitale, facilitare l’inclusione e promuovere una cultura dell’innovazione accessibile a tutti.