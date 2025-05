Fondazione CRT, al via il bando restauri per il recupero del patrimonio artistico del Piemonte

È aperta fino al 30 maggio la prima sessione del bando “ Restauri Cantieri diffusi ” della Fondazione CRT , per far rinascere la bellezza dei beni artistici e architettonici, di parchi e giardini storici di Piemonte e Valle d’Aosta.

I contributi assegnati dalla Fondazione – fino a 40.000 euro per ogni cantiere di intervento – sosterranno il recupero di beni mobili (tele, organi, statue, beni librari, arredi lignei…), immobili, parchi e giardini storici di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico), sottoposti a tutela, per i quali siano stati predisposti progetti cantierabili entro un anno e autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre cinque anni.