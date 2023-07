Chivasso, terminate le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico

Chivasso tira un sospiro di sollievo. E' terminata con successo (e prima dei tempi previsti) l'operazione di disinnesco dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale che era stato ritrovato nei giorni scorsi in via Curie.

Operazioni concluse attorno alle 8

L'intervento, iniziato all'alba, è stato portato a termine già attorno alle ore 8 dagli artificieri del XXXII Reggimento del Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense. All'inizio è stato verificato che fossero state disalimentate le linee dell’alta e della media tensione elettrica e i ripetitori telefonici nell’area rossa, nonché che fosse stato reso operativo il Notam con il divieto di sorvolo dei mezzi aerei (dalle ore 5,45 a fine operazioni) e la sospensione del traffico ferroviario sulla linea storica e sulla linea Alta Velocità. Infine, è stata verificata la chiusura del tratto autostradale dell’A4 nella zona di Chivasso e delle strade provinciali e comunali all’interno dell’Area rossa.

Poi si è proceduto con la distruzione delle spolette sul posto e con il trasporto del corpo principale della bomba nella cava di San Carlo Canavese, nelle vicinanze di Ciriè, dove domani sarà fatta brillare: l'operazione dovrebbe durare circa due ore.

L'invito alla prudenza del sindaco

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello, che ha seguito lo svolgimento dal centro operativo comunale, ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte all'intervento. "Il lavoro corale della macchina organizzativa ha avuto la sua più grande soddisfazione nell'efficienza delle operazioni del XXXII Reggimento del Genio Guastatori: l'Esercito rappresenta l'orgoglio dell'Italia nel mondo".

Il primo cittadino, però, ha ricordato anche che "le ordinanze restrittive rimangono ancora in vigore finché la zona rossa non verrà posta completamente in sicurezza. L'emergenza non è terminata. Continuiamo a comportarci responsabilmente e seguiamo le disposizioni in vigore".

Emergenza finita già in mattinata

Per le persone interessate dallo sgombero (115 persone residenti nel raggio di 755 m dal luogo di rinvenimento dell’ordigno) è stato allestito un punto di ristoro presso il Palalancia di Chivasso. Dalla tarda mattinata è stata riaperta anche la circolazione stradale e quella autostradale sull’A4 ed è stato dato il via libera al rientro dei residenti all’interno dell’area rossa, oltre a veder riattivato il normale traffico aereo e ferroviario. Ora è definitivamente cessata l'emergenza.

"È stata preservata l'incolumità dei cittadini con altissimi standard di sicurezza e disagi limitati grazie anche alla consapevolezza matura e al corroborato senso civico della nostra gente", ha concluso il sindaco di Chivasso Castello. "Buona domenica (in sicurezza)!".