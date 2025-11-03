Sicurezza a Ivrea, una delegazione del territorio in prefettura a Torino

Una delegazione politica eporediese ha varcato oggi le soglie della Prefettura di Torino per consegnare, direttamente nelle mani del Prefetto Donato Cafagna, il dossier Sicurezza su Ivrea. Un gesto simbolico ma anche politico, che ribadisce una linea su un tema che sta infiammando il dibattito cittadino: degrado urbano, microcriminalità, occupazioni abusive e crescente percezione di insicurezza.

La stessa delegazione – composta dall’onorevole Alessandro Giglio Vigna, dal consigliere comunale Elisabetta Piccoli, dall’ex assessore Giuliano Balzola e dalla segretaria politica della Lega di Ivrea Giorgia Povolo – era già stata ricevuta al Viminale dal Prefetto Lapolla. Oggi, a Torino, il secondo passo.

«Abbiamo trovato nel Prefetto disponibilità e ascolto – spiega la delegazione – e soprattutto ci ha rassicurati sul fatto che, oltre alla già istituita "Zona Rossa", sono in cantiere ulteriori misure per arginare fenomeni che da troppo tempo esasperano la cittadinanza»



Non un incontro di facciata, secondo i presenti, ma una tappa strategica nella battaglia per restituire sicurezza a Ivrea. «Non intendiamo fermarci – avvertono – continueremo a coinvolgere tutte le istituzioni preposte e a informare i cittadini. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere la sicurezza al centro dell’agenda pubblica».